再生醫療治癌成效下周公開 薛瑞元曝公布範圍

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《特管辦法》2018年上路，開啟了台灣細胞治療的時代，而作為銜接《特管辦法》的再生雙法，昨日起在立院逐條審查。昨日衛環委員會中，立委對《再生醫療法》中，針對醫療品質公開的條文意見分歧，認為《特管辦法》已開放的項目中，最大宗的癌症治療遲遲未見成效，病患在資訊不對等的情況下，花大錢買希望。衛福部允諾下周公開癌症治療成效，部長薛瑞元表示，公開內容將包含案件數、存活中位數等。

昨日衛環委員會中，《再生醫療法》保留的爭議條文有7條，包含是否開放使用異種異體細胞、細胞操作的品質規範、《姐姐的守護者》條文等。其中，立委意見最分歧之處，在於醫療品質公開。

民進黨立委林淑芬指出，《特管辦法》2018年實施至今，病患為求一線生機，花大錢在茫茫大海中尋找浮木的癌症治療，至今未見成效資料。新法僅要求業者向中央報告案例數、效果、不良事件等，卻未要求中央公開哪些項目，也未指名「定期」是多久公開一次。

經過一番討論，民進黨立委邱議瑩昨建議先照院版條文通過，細節再議，林則表示難接受。邱要求林立即提出文字修正，指過去衛環已有討論，嗆「不要意氣用事」。林則回擊「上一屆是上一屆」，這是本屆第一次逐條審查，「為何不能思考縝密一點？」。

衛福部預計下周公開細胞治療成效，薛瑞元表示，成效公布的確有困難，原因是時間太短，尤其針對癌症，評估成效是有困難的。《特管辦法》上路5年，不是每個案子都執行了5年，而是陸續進來，有些的確是果斷，要講成效還言之過早。

針對癌症的治療，薛瑞元透露，下周將公開案件數、存活中位數等。日後若再生雙法通過，還會逐步蒐集資料，公布的內容可再調整。

對於口罩令預計在5月19日解除，日前選在新總統上任前。薛瑞元說，這是昨日傳染病防治諮議會的決定，新總統上路前，我們把管制措施做Ending，應該也是不錯的選擇。