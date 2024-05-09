《金融股》永豐金競爭對象是「它」 插旗柬埔寨再曝企圖心

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【時報記者任珮云台北報導】永豐金(2890)連續7個交易日獲外資買超，公司前4個月獲利創下歷年同期新高。1-4月稅後淨利85.04億元，年增率達33.8%，EPS為0.69元。

永豐金今年以來股價漲逾2成，今早股價在22.65附近，但據了解，永豐金以玉山金(2884)為競爭目標，在談及股價和獲利時，不時會透露和玉山金之間的差距。玉山金目前的股價在28.1元。

以配息來看，永豐金今年配發現金股利0.75元、股票股利0.25元；而玉山金今年配發現金股利1.2元，股票股利0.2元。在配息上，永豐金還是略遜玉山金。

永豐金上週六才宣布，將分三階段收購柬埔寨第一大微型銀行Amret，以拓展東南亞海外服務網絡；第一階段先取得80%股權、交易總價金約新台幣141億元，之後兩個年度各再取得10%股權。

法人表示，永豐金進軍柬埔寨的因素之一，是看好相對有優勢的利差。而國銀中，玉山金在柬埔寨的布局是最領先的，玉山金旗下玉山銀在2013年3月董事會就決議以約6933.3萬美元，折合新台幣約達20.56億元，取得UCB（Union Commercial Bank Plc. 聯合商業銀行) 70%股權，玉山銀表示，柬埔寨具備開放的經濟政策、穩定的政治及社會環境，是相當具有發展潛力的市場，也是玉山積極布局的區域。2016年中，董事會又通過，收購柬埔寨聯合商業銀行（UCB）剩餘25%股權，總投資金額約3993萬美元（約11.7億台幣），該玉山銀行取得UCB百分之百股權及經營。目前玉山銀高居當地信用卡發行量、刷卡金額都居銀行第1名，房貸業務也領先當地銀行，此外企業金融部份，客戶包括當地企業與台商的借款，業務上也相當正常，玉山銀行協助當地金融市場發展更為健全。