《基金》00946掛牌來電 不到1小時破13萬張

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【時報記者任珮云台北報導】月月配台股科技高息ETF再添新選擇！全新一代、規格升級有感的台股科技高息ETF「00946群益科技高息成長」於今(9)日於證交所掛牌上市。00946掛牌首日成交量不到1小時就突破了13萬張，股價也守在發行價10元之上。

00946在成分股篩選上，透過獲利成長性、外資認同度、高息三大因子層層過濾，精選優質台灣科技高息股，提供大眾掌握科技股成長行情之虞，也能順勢建立月月現金流，00946發行價格為10元，上市後的入手價格也相較大多數台股ETF更為友善，規格堪稱月配科技高息ETF最進化，能否複製00929成功經驗備受關注。

觀察三、四月新發行的台股高息ETF，00946群益科技高息成長有別於其他全產業的台股高息ETF，是唯一一檔鎖定台灣科技股的高息ETF，選股邏輯先鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，初步聚焦於營運能力相對穩健的中、大型科技公司，再透過獲利成長因子、外資認同度因子、高息因子三道篩選程序把關，全面性的考量企業獲利能力，並領先業界首度採用外資認同度，形同借重專業外資機構在投資台灣科技股時的嚴謹眼光來選股，同時也看重成分股配息能力，承襲00919的精準高息策略，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股。

從現階段的市況來看，歷經去年的庫存調整，台灣電子暨光學製造業PMI重返50之上，顯示產業基本面好轉，且在AI趨勢加持下，科技股今年料進入EPS加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93%。