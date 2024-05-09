政府打詐成效曝光！ 內政部示警：仍在高原期

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行政院會9日通過「打詐專法」，並說明截至目前的打詐成效。內政部表示，阻攔、圈存增加至近94億元，成長7成5；查扣不法所得從提升至38.77億元，成長逼近5成。惟內政部表示，詐欺犯罪仍處發生高原期，當今政府面臨四大挑戰。

針對打詐成效，根據內政部警政署報告，在識詐方面，去年宣導觸及人次較111年提升至近3.4億人次，大幅成長1728％；阻攔、圈存增加至93.79億元；165反詐騙專線接通數提升至43萬通。

堵詐方面，國際來話話務量、＋886開頭國際來話話務量、數位部電商個資外洩件數皆呈下降趨勢。

阻詐部分，電支帳戶警示數從111年的1,458件下降至去年的122件；遊戲點數詐騙被害件數從1,600件下降至100件，兩者減少超過90％。另截至今年3月底，主動蒐報違規廣告達3萬2,434件，去年4月至今年4月，遊戲點數自動鎖卡平台的鎖卡總數為788筆、鎖定總金額逾233萬元。

懲詐方面，相比打詐1.5版綱領推出前，去年6月至今年3月，偵破詐欺集團件數從1,481件上升至1,909件；查獲犯嫌人數從1萬3,484人達1萬7,068人；查扣不法所得從26.3億元提升至38.77億元，上升近50％。

不過，警政署在檢視111年6月至今年4月詐欺犯罪發生件數與財損值發現，打詐綱領實施後，詐欺犯罪仍處發生高原期。細究其樣態，以投資詐欺居首，去年7月至今，除了今年2月外，每月都破千件，其餘四名依序為網路購物詐欺、解除分期付款、猜猜我是誰及假愛情交友。

警政署坦言，目前政府面臨四大挑戰。金融部分，為人頭帳戶涉詐、虛擬資產涉詐案件高發；電信部分為人頭電信門號涉詐、黑莓卡涉詐；數位經濟為網路詐騙廣告、訊息氾濫，調閱資料收線；在刑事司法上，犯嫌再犯率高，核心犯嫌不易溯源。期盼透過制定打詐專法，搭配打詐行動綱領，達到相輔相成效果。