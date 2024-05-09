《熱門族群》今年海空運價走勢 兩貨攬業看法一致

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【時報記者莊丙農台北報導】近期海空運價大漲，貨攬業的捷迅(2643)、台驊投控(2636)都認為，第2季後空運市場在電商等需求大增，空運淡季不淡，會一路漲到第4季的空運旺季，海運也受到兩條運河影響，加上美國線長約已陸續完成簽署，合約價格優於2023年，海運運價回檔有限，將有助於貨攬業表現。

空運市場方面，捷迅指出，目前客戶包機需求強勁，但各航空公司都缺飛機，現在到美國芝加哥全貨機包機價格約70萬美元，明顯高於今年2月45萬美元，後續價格會隨旺季更貴，華南區因為電商原因也來台灣包機，預期第2季、第3季漲勢不斷，而第4季是傳統旺季，可說是一路漲到第4季。

台驊認為，海運市場的不穩定和大陸電商的崛起是推升航空貨運增長的重要因素，因此，台驊空事業部第2季營運趨勢仍以電商產品為主流，由於快時尚電商運輸方式對航空貨運需求和運價產生巨大影響，穩定供應艙位成為電商物流最主要的一門課題，台驊取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，同時複製打入大陸電商龍頭供應鏈經驗，第2季將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，看好營運表現。

海運方面，台驊指出，2024年運力供過於求趨勢仍未改變，因紅海事件影響，多數航商仍以繞行好望角為主要往來歐洲市場航道，配合嚴格控艙經營模式，短暫縮減運力過剩缺口，同時透過加徵綜合附加費（GRI）確保運價維持在獲利水平之上；2024年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於2023年，同時大陸第1季經濟成長超於預期，加上美國消費力道持續強勁，顯示未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升。

捷迅則指出，兩條運河造成外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現空班；亞洲至北美西海岸4、5月各出現11個空白航班，預估亞洲到歐洲5月也將因船舶供給不足會出現空白航班，且船舶集中到4大航線，造成運價上漲，5月中旬歐洲線大櫃每FEU（40呎櫃）可能調漲1000美元，美國線也不會太差。