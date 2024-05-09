母親節將至 富士達保經呼籲補強自身保險

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溫馨的母親節即將到來，富士達保經呼籲辛勞照顧家庭的媽媽們，別忘了檢視自身保障，為家庭建立保險防護網。富士達保經董事長廖學茂指出，無論是全力照顧家庭的全職媽媽，或是身兼經濟重擔的職場媽媽，若在孩子成長過程中，若不幸發生意外或生病，影響甚大，建議媽媽們務必做好周全的保險規劃，以應對各種可能發生的風險。

富士達保經提醒媽媽們應建立基礎保障，用最小的預算買到實用的保障，將錢花在刀口上，並建議規劃的順序民眾參考

首先為壽險、醫療雙重保障，經濟責任越大，壽險額度就要越高。因此，建議有分擔家中經濟的職場媽媽以「終身壽險」為主約搭配「定期壽險」規劃足額的身故保障 （建議包含家庭未來開銷，如：子女教育費、家庭貸款等），確保關鍵時刻家庭經濟仍能維持。另外，附加「實支實付型醫療險」及「意外醫療險」亦能讓意外或疾病到來時，能彌補治療費用的損失，獲得更好的醫療照顧。

再者，強化重大疾病保障，擁有基本保障後，建議可再外加「一次給付型癌症險」或「重大傷病險」等保障，若不幸罹患疾病時，即透過一次性的理賠給付方式，在患病初期選擇更好的醫療方式。據衛生福利部最新統計，「乳癌」已是女性中罹患率最高的癌症，除了定期檢查追蹤外，更應透過保險轉嫁風險。「重大傷病險」保障範圍涵蓋300多種疾病，像是需長期治療的癌症、中風、慢性腎病、腦血管疾病、自體免疫疾病等，是個人保險中必須具備的一項。

最後，建議及早準備銀髮保障，由於少子化趨勢，每個家庭約生育一至兩個孩子，在現今社會平均壽命逐年提高的趨勢下，應提早做好長期照顧的準備。針對長壽風險，富士達保經也建議可規劃「長照險」或「失能險」等保障，當需要長期照護時，可透過固定給付理賠金支付長照費用，減輕未來孩子及家庭的經濟壓力。且考量年齡對健康的風險增加，若有足夠預算也應逐漸強化醫療相關保障，如：增加保障範圍或提高保額等。

廖學茂提醒媽媽們，保險是保護個人和家庭的重要工具，在照顧家人之餘，也別忘了檢視自身的保障是否足夠，務必要做好保險規劃，才能化解意外對家庭的威脅，為美好生活做最完善的準備，幸福常伴家人左右。