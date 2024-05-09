5／9盤中熱門焦點股

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今（5/9）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）貨櫃三雄買氣湧現 萬海一度飆8％

受惠貨量回溫，長榮4月營收年增42.43%，貨櫃股今(9)日買氣湧現，長榮、陽明、萬海齊紅，其中又以萬海漲勢最強勁，盤中最高漲逾8%。

貨櫃股今天買氣湧現，長榮盤中高點至180元，漲幅4.3%；陽明高點至55元，漲幅5.3%；萬海高點至57.1元，漲幅達8.14%。

受惠貨量回升，長榮4月合併營收新台幣318.14億元，月增5.63%，年增42.43%；累計前4月營收1204.52億元，年增35.09%。

貨攬業者指出，觀察海運市況，2條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現空班，且船舶集中到4大航線，排擠到南非、南美需求，皆造成運價上漲。

業者認為，預估5月中旬歐洲線大櫃每FEU（40呎櫃）可能調漲1,000美元，美國線也差不多，且今年各航商美國線長約價優於去年，預計五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動海運第2季營運表現，後續市況回檔空間有限。

（中央社）

（2）世芯-KY慘跌 緯穎後起直追挑戰股后寶座

世芯-KY（3661）即使4月營收衝上40億元新高，但股價卻遇亂流，連7日遭到外資提款達3,030張，在外資沉重賣壓下，股價跌跌不休，今（9）日股價盤中一度跌至2,500元大跌270元，只差1檔跌停。

近日公布第一季獲利報佳音、每獲獲利衝上26.92元歷史單月新高，以及4月營收表現持穩的緯穎（6669），今天股價一度攻上2,545元大漲逾6％，隨後股價漲勢收斂至2,480元，與世芯股價逼近，有挑戰股后的實力。

世芯股價一路重挫，從今年3月4日的歷史最高價4,565元之後狂殺，到今天盤中2,500元，短短2個多頭跌掉2,065元、跌幅高達45.24％，若當時追到歷史高價至今仍未出脫的投資人，等於1張慘賠206萬多元。

世芯營收傳捷報，卻仍然挽回不了股價頹勢，4月營收首度突破40億元大關，來到40.14億元，年增高達53.91％，累計前4月營收為144.95億元，年增74.19％。

不過，觀察世芯之前能造就股價飆漲，主因從2022年11月之後，營收年增多翻逾1倍～2倍，儘管營收趨勢仍然向上，但今年3月及4月年增都收斂至五成多。

（工商時報 呂淑美）

（3）業外收益推高獲利 奇偶股價漲停歡慶

奇偶（3356）第1季合併營收為3.2億元，年成長14％，歸屬母公司業主淨利達2.3億元，較去年同期增加159％，今（9）日股價開高走高攻上漲停，約有3,000張排隊等買。

奇偶第1季合併營收為3.2億元，年成長14％。營業毛利1.6億元，合併毛利率49％，較去年同期增加4個百分點，營業利益4,300萬元較去年同期增加2,936萬元，業外部份因金融資產與外幣兌換利益雙收，單季營業外收入達2.1億元，較去年同期業外收入增加將近1.3億元，稅前盈餘為2.6億元，本期淨利歸屬於母公司業主2.3億元，較去年同期增加159％，每股盈餘2.59元。

奇偶日前於美國拉斯維加斯ISC West美西展展出今年創新的重點產品及解決方案，其中GV-Cloud雲端平台與太陽能解決方案為今年主力的新產品，GV-Cloud針對大規模安全管理設計為綜合性的雲端集中管理平台，可進行集中管理，並整合AI人工智慧事件搜尋，提供影像與事件分析的雲端VMS。

奇偶今年亦計畫推出GV-Solar Box System-太陽能供電綠色安全系統，由太陽能板供電給GV-Solar Box System，為奇偶的GV安全設備和第三方IP設備提供綠色環保能源。

（工商時報 李正傑）

（4）盤中熱門焦點股

1.晟銘電（3013）：Q1獲利登14年最強，5月營收仍看升，亮燈觸漲停，改寫歷史高。

2.奇偶（3356）：首季獲利暴增159％、EPS2.59元，外資昨日翻多操作，今早強彈頻頻漲停。

3.國賓（2704）：首季稅後純益創新高，轉投資士電、中信金等飆股，股價再創新高。

4.新麗（9944）：第一季合併獲利1.63億元，每股賺1.53元，放量攻漲停鎖死。

5.三洋電（1614）：Q1每股盈餘0.07元，4月營收年增6.05％，股價觸及漲停51.4元，站上逾25年高。

6.穎漢（4562）：第一季每股虧0.18元，機器人題材發燙，爆量連拉4根漲停，續創波段高。

7.威剛（3260）：Q1毛利率、本業獲利創高，股價一度衝上121.5元寫波段高，但旋即震盪翻黑。

8.力積電（6770）：日本廠擬提前投產，股價開高拚返5日線反應。

9.智冠（5478）：首季每股盈餘1.83元，榮剛加入董事提名，股價聞訊彈回5日線上，榮剛也漲逾2％。

10.永豐實（6790）：首季營業利益大增116.5％突破3億元，每股盈餘達0.93元，創近3年同期高，但漲多反壓續強，盤初續跌約5％，回測月線。

11.品安（8088）：4月營收為0.78億元，年減23.19％，前4月年減30.06％，股價摔落5日線、回測月線

12.宇瞻（8271）：4月營收為6.39億元，月減5.86％、年增24.93％，前4月年增6.74％，股價續跌。

13.華義（3086）：昨外資止步連3賣轉買超，盤初強彈4％，收復5日線。

14.高興昌（2008）：短多氣盛，短均揚升，盤初放量急拉漲停。

15.新日興（3376）：有望打入新款摺疊iPad，三大法人昨日買超989張，支持多方再攻，一度大漲7％。

16.定穎投控（3715）：Q2接單熱，看好本季接單優於上季，盤初走高3％，脫離底部走向月線。

17.佳必琪（6197）：第1季獲利2.37億元、創新高，自營商進場加碼，推升股價向上站穩150元。

18.鴻海（2317）：AI伺服器、通用伺服器及網通需求等眾多亮點，本土法人力挺，多方上攻3％再創高。

19.所羅門（2359）：機器人題材支持股價回檔在百元關卡有守，多方不氣餒，早盤走高3％。

20.凱撒衛（1817）：營建市場旺帶動需求，首季稅後純益大增逾1倍，創上市來同期新高，勁揚4％拚上40關。

21.聯上發（2537）：4月營收太靚，年增率高達420.21％，股價大漲逾7％。

22.皇翔（2545）：4月營收年增逾600％，觸底走高反彈3％。

23.保瑞（6472）：4月營收創近14個月新高，激勵盤初股價走揚逾2％，站上月線。

24.啟碁（6285）：Q1營收創歷史第三高、每股獲利創歷年同期新高，早盤勁揚約3％。

25.昇達科（3491）：4月營收年增47％，今早強漲逾5％，股價寫逾2年高。

26.太景*-KY（4157）：4月營收年增達157％，早盤股價揚升約3％，站上所有均線。

27.新光金（2888）：4月稅後純益34.47億元，暫居金控獲利王，外資翻買超近3萬張，一度強彈2％，站上波段高。

28.緯穎（6669）：AI業績燒滾滾、締造最強4月營收，聞訊強彈逾5.5％，穩於各均線之上。

29.海悅（2348）：4月營收年增40.78％，前4月成長188.14％，強勢反彈5％，重登200元。

30.雷虎（8033）：4月營收為1.40億元，年增93.19％，價量俱揚反彈逾3％。

31.華碩（2357）：今年定調將朝全方位AI公司邁進，法人偏多相挺，日K連4揚，挺進470元。

32.錦明（3230）：520逐步接近，低基期政策受惠股發起多頭攻勢，早盤亮燈漲停、突破前高。

33.鈺齊-KY（9802）：4月營收大幅成長58.98％，早盤勁揚近7％並收復兩道長均。

34.長榮（2603）：4月營收318.14億元，月增5.63％，年增42.43％。股價開高。

35.旺矽（6223）：毛利率亮眼，第一季每股淨利4.18元，股價大漲挑戰前高。

36.長榮航（2618）：看好空運市場超旺，但股價開平暫失守短均線。

37.欣興（3037）：4月營收為15個月以來的高點；看好第二季營收較第一季小幅成長。股價回到高檔區。

38.鈺創（5351）：第一季每股淨損0.65元，股價跌逾4％。

39.威鋒電子（6756）：第一季每股淨利0.73元，股價走平。下午法說會登場。

40.威盛（2388）：第一季每股盈餘0.15元，股價開低。

41.正德（2641）：第1季每股盈餘0.52元，決發行無擔保轉換債5.9億元，股價隨散裝航開高。

42.台驊控股（2636）：今年海、空、陸、鐵四大事業群同步喊衝，首季EPS達1.88元，股價攻上百元。

43.世芯-KY（3661）：4月營收40.13億元，年增53.91％、月增3.26％，再創新高；股價續挫再探低。

44.台塑（1301）：進軍半導體特化，第二季業績加溫，股價續築底。

45.聯發科（2454）：AI PC擋不住，大摩叫好，股價續攻本波反彈新高。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）將在GB200占有重要位置 川湖Q2會更好

搭載輝達超級晶片GB200的伺服器將於年底量產，伺服器導軌大廠川湖（2059）看好，以行業內累積二十年實力，將在GB200全新架構伺服器中占有重要位置，隨現有H100、B100、B200高U數架構往下延伸，GB200年底起跑，川湖於整體AI、GB200伺服器的滲透率可望雙雙超越50％。今日股價以高盤開出後，盤中一度由紅翻黑，11點過後再度翻紅，股價出現震盪走勢。

川湖執行副總王俊強指出，庫存去化已結束，第二季進入正常軌跡，回復至疫前水準，表現不會差，並預期已經連二月創新高的4月營收，不是高點。

王俊強表示，GB200液冷伺服器有OBern、MGX二個系列，為全新應用，有10+9+8 NVL72、5+9+4 NVL36等架構，川湖是伺服器導軌零件供應鏈，在這個世代扮演重要角色，整體伺服器架構非常廣，今年底、明年的GB200只是剛開始，加上現有H100、B100、B200高U數架構持續往下延伸，AI應用將散枝開花，產業步入新紀元，不僅未來二至三年展望正向，川湖於AI、GB200伺服器的滲透率均可望逾50％。

川湖首季毛利率站穩60％，但低於前一季度，毛利率未能跟隨營收創高同步登頂，成為法人關注焦點，王俊強強調，毛利率已來到6字頭，營收規模也持續放大，關鍵在於這些高附加價值應用百花齊放，營運表現不會差到哪裡去，川湖將產品廣度拉高，就可以穩固市占率，建議外界不要過度聚焦短期營運波動。

至於通用型伺服器是否復甦？王俊強回應，GPU伺服器跟通用型伺服器的預算互相牴觸，雲端服務供應商（CSP）未來會將預算投資在GPU伺服器，增幅會明顯上升，川湖正面看待這個趨勢，通用伺服器雖然疲軟，但未來起伏很難斷定。

川湖統計，第一季伺服器、廚具滑軌應用分別占71％、22％，稼動率已從2023年初的30％，拉升至第一季的55％，景氣能見度約一季，由於AI伺服器缺料問題已提前於3、4月紓解，川湖預期，第二季營運將優於首季，下半年也將優於上半年，整體毛利率、營益率將逾去年平均數。

川湖第一季財報業內、業外皆美，川湖首季獲利年增202.8％、季增152.18％，EPS逾一個股本達14.55元。

（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）水冷發威 雙鴻Q1獲利逆勢增

水冷散熱發威，再加上業外得利，散熱模組大廠雙鴻（3324）雖然第一季營收下滑，但獲利卻逆勢增，且以年增逾4成之姿，繳出歷年同期新高的成績單，單季每股稅後純益4.51元，也寫下歷史第三高。今日早盤股價以高盤高出，最高來到861元，一度欲挑戰前波新高，但盤中股價拉回由紅翻黑，11點半過後在平盤下附近游走。

雙鴻8日公布第一季財報，雖然第一季營收31.52億元，小輸2023年同期的32.8億元，但在產品組合優化下，毛利率卻逆勢挺進，來到24.47％，順利擠下2023年同期的22.33％及上一季的24.22％，寫下史上次高的毛利率，毛利率分別增加2.14個百分點及0.25個百分點，表現僅次於2023年第三季的26.54％。

拜毛利率走揚及營業外收入激增之賜，雙鴻2024年第一季稅後純益達3.96億元，表現明顯優於2023年同期的2.77億元，呈年增42.72％，換算單季EPS為4.51元，惟美中不足的是在營收規模走弱下，第一季營業利益3.29億元仍小輸2023年同期的3.66億元。

看好AI伺服器商機無限，雙鴻也為日後積極備糧，趁8日召開董事會通過第一季財報之便，也順利通過發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總面額為15億元，發行期5年，票面年利率為0％，發行價格依票面金額100％至100.5％發行，將採詢圈方式全數辦理對外公開承銷，雙鴻也表示，新取得的資金將用來充實營運資金。

雖然可轉換公司債的資金尚未到位，但雙鴻加碼泰國投資的動作卻未停歇，在8日的董事會中，雙鴻亦決議增資子公司泰鴻科技，增資金額達3,000萬美元（拆合新台幣約9.7億元）。

雙鴻雖然第一季營收走弱，但4月營收已見到回溫達12.16億元，較2023年同期的8.62億元，大幅年增41.09％，亦較上月11.37億元，成長6.95％，並寫下歷年同期新高，另累計前四月營收為43.65億元，亦較2023年同期的41.4億元，成長5.44％，順利重返正成長。

（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（7）凱撒衛、中釉 Q1獲利強勁

玻陶族群受惠營建市場今年來需求旺盛帶動，首季財報紛紛繳出亮眼成績，凱撒衛（1817）首季稅後純益大增逾1倍，EPS達0.93元，創上市以來同期新高；中釉（1809）第一季EPS達0.11元，也創近八年同期新高。中釉今日早盤以平高盤開出後，盤中出現急拉漲停走勢，11點半後漲幅仍在9%；凱撒衛盤中漲幅逾3%。

凱撒衛、中釉董事會8日通過首季財報。凱撒衛受益於營建景氣及公共工程市場帶動，營收達5.76億元、年增約14％，營業利益6,565.5萬元、年增近6成，而稅後純益6,698.4萬元、年增103％，每股純益從去年同期的0.46元提升至0.93元。

中釉首季營收5.91億元、年增逾13％，營業毛利1.16億元、年增逾45％，營業利益785.3萬元，稅後純益1,839萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益0.11元，為2017年以來首季最高。

凱撒衛受越南政策打房等事件影響，在台灣與越南兩大市場營運均衰退，不過自去年下半年開始，積極拓展的公共工程市場逐漸成為公司重要動能，加上越南政策緩景緩和，凱撒衛營運今年從谷底大幅反彈。

展望今年，凱撒衛表示，年內將持續擴大越南廠的產能，後續有望提升瓷器類及出水類營收。擴產的規模效益外，也將利用公司優勢技術高溫耐火瓷（FFC）打造高價位產品提升獲利。此外，中釉除了受到建築與工程市場的帶動，近年還積極部署新材料光電、車用甚至固態電池等熱門領域，培養更多營運養分。

（工商時報 楊日興、數位編輯）