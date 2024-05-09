去玩還是丟垃圾？淡水河岸垃圾車奇觀 議員喊臭

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淡水金色水岸與八里左岸共放置了39個垃圾子車，集中的垃圾飄散出臭味，讓往來遊客忍不住掩鼻而過，商家也是怨聲載道，民代認為市府不能貪圖作業方便就影響觀光品質要求改善，高灘處表示，將研議減少八里渡船頭老街垃圾子母車數量，另請店家配合增設垃圾桶，以供民眾使用。

國民黨新北市議員陳家琪指出，淡水金色水岸與八里左岸是新北市的知名景點，假日遊客如織，帶來的垃圾量也非常多，但垃圾子母車密集度高除緊鄰店家，也在遊客旅遊的徒步人行區，產生的氣味非常難聞，民眾在八里渡船頭等渡輪時，必須要忍受這氣味長達10到20分鐘。

此外，垃圾車還開進渡船頭商圈，沿路收垃圾，但旁邊是步行與騎乘腳踏車遊客，陳家琪說，八里左岸林蔭樹海漫步道、米倉打石地景公園4月才完工，弄得那麼漂亮，有礙觀瞻的垃圾子車與垃圾車讓淡水與八里的美景扣分，「遊客是來此遊玩非丟垃圾的」，建議市府搭配水岸環境做垃圾桶的綠美化。

水利局長宋德仁說，放置垃圾子母車已行之有年，代表一定有它的必要性，陳家琪認為市府不能貪圖作業方便，犧牲觀光品質並影響民眾觀感。

高灘處表示，淡水金色水岸有20個、八里左岸有19個垃圾子母車，假日時遊客眾多，且老街店家緊鄰自行車道，為避免大量垃圾造成環境汙染，又因一般垃圾桶無法收納垃圾，所以垃圾子母車方式收集，以期消化遊客產生的大量垃圾。

垃圾壓縮車是配合垃圾子母車作業進行有效率的集運工作，且垃圾壓縮車值勤時前方接有前導人員交維並吹哨提醒，以維民眾活動安全，並高灘處要求車輛應遵守園區車輛時速30公里以下的規定，於假日時段上、下午完成各1次垃圾集運作業，並非長時間進駐園區範圍，垃圾集運完成後即駛離園區。

高灘處補充，因現場垃圾主要來自觀光人潮向店家消費所致，經評估觀光人潮及垃圾量等考量，將研議減少八里渡船頭老街垃圾子母車數量，另請店家配合增設垃圾桶，以供民眾使用。金色水岸商家因有反應子母車數量不足，因此暫不減少。