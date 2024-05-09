減糖革命飲料 SUNMAI金色三麥零糖質「白金生啤」開賣

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「減糖革命」席捲全球！近年健身風氣盛行，越來越多人藉著運動搭配各種飲食法展現由內而外的自信美，其中又以「低糖」最受到推崇，SUNMAI金色三麥為同時滿足消費者對輕盈與享受的追求，推出品牌首款零糖質酒款「SUNMAI金色三麥白金生啤」，帶給消費者醉沒負擔的暢快！釀造團隊以獨特非熱處理工法封存酵母最佳活性，鎖住最新鮮純粹的頂級生啤酒風味，並且使用100％ 純麥釀造，麥香濃郁且俐落爽口，減糖不減風味，喝起來一樣過癮。即日起，SUNMAI金色三麥首款零糖質「白金生啤」於全台7-ELEVEn統一超商獨家限量販售。

健康意識崛起讓消費者的飲食型態及購物選擇也隨之轉向，減糖趨勢蔚為風潮，根據國外食品大廠（ADM）調查 指出，全球超過六成以上消費者認同選擇減糖產品的重要性，而這股風潮也吹向啤酒市場，SUNMAI金色三麥觀察到越在意健康指標的族群，越容易在飲食上陷入輕盈或享受的兩難抉擇，為了打破對立的刻板印象，SUNMAI金色三麥發起啤酒減糖革命，全新推出品牌首款零糖質「白金生啤」，無糖、無負擔，搭配7-ELEVEn統一超商琳琅滿目的優質蛋白質享用，像是茶葉蛋、各式雞胸肉，以及新上市的金色三麥聯名「墨西哥風味烤雞捲餅」、「鮮蝦蔬果沙拉」等低碳餐點，就算在增肌減脂期間開罐解渴，也能自在暢飲毫無罪惡感。

減去糖質更加倍暢快！獨特非熱處理工法，每一口都是100％ 純麥釀造的「生啤酒」鮮活滋味

減糖不減滿足感，SUNMAI金色三麥運用減法哲學打造零糖質無負擔的輕盈享受，釀造團隊以世界冠軍的釀酒工藝滿足消費者對輕盈與風味的追求，全新「白金生啤」運用獨特非熱處理技術延續酵母活性，裝罐瞬間封存最新鮮的酒花果香，更以100％ 純麥釀出豐厚口感與濃郁香氣，金黃色輕盈酒體搭配頂層豐厚綿密泡沫，充分展現最純淨細緻的生啤酒風味。

即日起，SUNMAI金色三麥零糖質「白金生啤」 於全7-ELEVEn統一超商獨家限時限量販售，每罐 500ml，定價89元，5月28日前，指定商品任選三件享85折優惠。

【工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康】