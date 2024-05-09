降息復燃＋美企獲利優 FANG＋ 00757股價盤堅蓄勢戰新高

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美國降息預期復燃，今年降息有機會提前至9月，另在S＆P 500企業已公布財報中，更有77％企業每股盈餘表現優於市場預期，成分股一次囊括美股十大科技天王的NYSE FANG＋受惠大，革誰台股掛牌、追蹤該指數的統一FANG＋ （00757）ETF近期在高檔穩步攻堅。

00757日前股價最高攻上79.85元，80元大關近在咫尺，今天股價在平盤下約79.25元震盪，呈現盤堅走勢。

統一投信指出，美國勞動市場出現降溫的跡象，重燃投資人對今年貨幣政策轉為寬鬆政策的預期，據芝商所FedWatch顯示，Fed今年首次降息落在9月的機率逼近五成。降息往往有利科技股提高估值，加上美企業基本面良好，可望提供美股後市動能；成分股一次囊括十大科技天王的NYSE FANG＋指數精準搭上AI創新主流，預料將優先受惠。

另據FactSet最新資料顯示，已有80％的S＆P 500企業公布財報獲利數字，其中有77％企業每股盈餘表現優於市場預期。且預估S＆P 500企業第一季獲利年成長率為5％，可望創2022年第二季以來最高的獲利年增率表現，顯示美企業基本面良好。

統一投信分析，AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現，將有助AI落地應用變現，AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際，將與硬體供應鏈併軌發展；加上降息資金行情與科技估值壓力減輕，美國科技巨頭後市欲小不易。