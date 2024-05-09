業外收益推高獲利 這檔股價漲停歡慶

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奇偶（3356）第1季合併營收為3.2億元，年成長14％，歸屬母公司業主淨利達2.3億元，較去年同期增加159％，今（9）日股價開高走高攻上漲停，約有3,000張排隊等買。

奇偶第1季合併營收為3.2億元，年成長14％。營業毛利1.6億元，合併毛利率49％，較去年同期增加4個百分點，營業利益4,300萬元較去年同期增加2,936萬元，業外部份因金融資產與外幣兌換利益雙收，單季營業外收入達2.1億元，較去年同期業外收入增加將近1.3億元，稅前盈餘為2.6億元，本期淨利歸屬於母公司業主2.3億元，較去年同期增加159％，每股盈餘2.59元。

奇偶日前於美國拉斯維加斯ISC West美西展展出今年創新的重點產品及解決方案，其中GV-Cloud雲端平台與太陽能解決方案為今年主力的新產品，GV-Cloud針對大規模安全管理設計為綜合性的雲端集中管理平台，可進行集中管理，並整合AI人工智慧事件搜尋，提供影像與事件分析的雲端VMS。

奇偶今年亦計畫推出GV-Solar Box System-太陽能供電綠色安全系統，由太陽能板供電給GV-Solar Box System，為奇偶的GV安全設備和第三方IP設備提供綠色環保能源。