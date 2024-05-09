東研信超首季重拾獲利 展望營運再起飛

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電子檢測廠商東研信超(6840)公布2024年第一季財報，終結連續四季虧損，重現獲利營運。第一季合併營收1.88億元、稅後淨利1，330萬元，每股盈餘0.53元;累計前4月營收2.56億元，年增5.76％，營運表現明顯回升。

東研信超指出，本季獲利係因去年底取得NVLAP及A2LA認證，重啟FCC報告檢測業務，檢測訂單因此回流，帶動營收成長;另外全面停止外包業務，減少額外營業成本，使毛利率較上季大增17個百分點至42％，推升獲利能力。

東研信超表示，近年來5G、Wi-Fi 6／6E、AI等新科技快速發展，相關應用領域不斷擴張，需要更多元、更複雜的檢測量能。根據市調機構預估，今年全球Wi-Fi 7產品滲透率將達6.4％，新規格演進帶來的檢測需求，將推升公司檢測時數及技術難度。

為滿足客戶需求，東研信超持續擴大檢測量能，已投資於軌道交通、AI伺服器相關的大電壓、大電流特規檢測實驗室，今年資本支出預計1.3億元，用於增加現有檢測能力。公司期許透過提升特殊規格檢測實力，強化核心競爭力，進而推升營運動能。

首季重啟獲利，代表去年的轉型調整初見成效。未來將持續推動多元領域布局策略，除既有強項的網通、工控外，將積極開拓智慧家庭、能源等新興應用領域，以期在新科技浪潮中尋求業績新契機。

展望後市，隨AI、網通相關新應用陸續崛起，帶動客戶端產品種類愈發多元，對電子檢測的需求勢必與日俱增。東研信超深耕專業檢測服務逾30年，技術實力備受肯定，有利把握相關商機，為股東創造最大利益。