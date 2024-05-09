《家生活》振宇五金Q1每股賺0.98元 續拓市占拱營運

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【時報記者張漢綺台北報導】振宇五金(2947)第1季稅後盈餘1887萬元，年增52.95%，每股盈餘為0.98元，累計前4月合併營收6.85億元，年成長10.77%，振宇五金於5月7日完成屏東潮州店簽約，將於6月開幕，成為高雄以南的第12家門市，振宇五金持續提高市占率並帶動營運成長，今天早盤股價走高。

振宇五金第1季稅後純益1887萬元，年增52.95%，單季每股盈餘0.98元，其中營益率5.15%，營業利益年增率為45.25%、毛利率39.51%，營業毛利年增率為10.38%。

受惠南部展店策略持續帶動，南部門市4月單月營收大幅度成長64%，推升振宇五金4月合併營收達1億7267萬元，年成長11.86%，累計1至4月合併營收達6億8488萬元，較去年同期成長10.77%。

振宇五金於5月7日完成屏東潮州店簽約，將於6月開幕，將成為高雄以南的第12家門市，持續深耕地方，提高市占率並帶動成長。

數位布局方面，振宇五金擺脫傳統五金的框架，導入數位會員多元支付、結合外送平台並增加線上銷售渠道外，自5月起投入直播市場，透過每月新產品直播提供最大優惠給消費者，透過線上、線下行銷雙管齊下，可望大大助力推升營運動能。