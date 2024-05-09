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Klook獨家販售法網公開賽賽體驗套票 巴黎3大運動迷必訪行程揭秘球員更衣室

  • 工商時報 姚舜
Klook即日起正式販售法國網球公開賽套票，提供球迷極致奢華的觀賽體驗。圖／Klook提供
Klook即日起正式販售法國網球公開賽套票，提供球迷極致奢華的觀賽體驗。圖／Klook提供

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旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook正式宣布與2024年法國網球公開賽（Roland-Garros 2024）獨家達成合作，成為亞洲地區官方代理合作夥伴，販售「法國網球公開賽體驗套票，旅客不需擔心語言隔閡便能輕鬆下訂，近距離欣賞頂級網球好手在紅土場地的優美滑步回擊。

此外，Klook也特別推薦巴黎3大運動迷必訪行程，包含一探法網公開賽舉辦地羅蘭·加洛斯球場的後臺、法國最大體育場的球員通道與更衣室等，讓球迷在欣賞高張力的法網之餘，也能體驗體育旅遊的樂趣。

體育旅遊正夯！Klook開賣法網公開賽套票

法國網球公開賽為期兩週，將於2024年5月26日至6月9日於法國巴黎舉行，Klook體驗套票包含第一類門票（靠近球場的低層座位）1張、VIP獨家迎賓、精緻餐點、無限量享用各式飲品以及法網公開賽紀念禮物等，提供球迷極致奢華的觀賽體驗。

法國巴黎不僅是旅遊勝地，更是眾多世界級運動比賽的舉辦地！除了觀賞法網振奮人心的球賽，旅客不妨參加羅蘭極[洛斯球場後台之旅 ，在導遊的帶領下遊歷球員更衣室、總統看台，並聆聽「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）等球星的傳奇生涯故事；或加入曾舉辦FIFA的法國最大體育場法蘭西體育場幕後導覽 ，飽覽從看台上俯視整座球場的景致、親身走過球員通道等，盡情探索鮮為人知的體育場館幕後樂趣。

喜愛自行車的運動愛好者也能透過巴黎自行車半日遊跳脫一般的參觀方式，騎著高檔單車走訪艾菲爾鐵塔、杜樂麗花園、羅浮宮等巴黎知名景點，輕鬆運動的同時，也感受浪漫之都的風采。

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