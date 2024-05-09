圓剛3路新品齊出攻直播商機

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搶攻直播商機，圓剛（2417）宣布推出，推出一系列全新軟硬體產品，涵蓋企業、教育及商業直播等多元領域；圓剛預期今年以電競直播產品線成長力道最為正向，為此，本次也推出支援HDMI 2.1的GC571頂級擷取卡及GC553G2擷取盒，專為現代玩家而設計。

圓剛指出，在遊戲直播場景，其推出的GC571頂級擷取卡及GC553G2擷取盒，可支援最高4K144及240Hz更新率，和1080p HDR／VRR高達360Hz的頂級更新率，帶來超高解析度與流暢體驗，讓玩家無論是PC遊戲或次世代主機遊戲，都能獲得前所未有的視覺饗宴。

而針對企業、教育、商業領域直播的客戶，圓剛新推出專為DSLR相機直播調校的 GC535 STREAMER ULTRA 2.1影像擷取盒、及 GC531 STREAMER ULTRA 4K影像擷取盒，搭配「直播大師Streaming Center」軟體，推出一站式軟硬體整合直播解決方案。直播設備智能整合、優化效能及客製化設定，讓直播過程更加簡易流暢。

至於中小型會議室視訊會議解決方案，則推出AW111 一對二無線收音麥克風組，搭配Mingle Bar PA511D多功能視訊會議系統，大幅擴展無線音訊收音範圍，非常適合10人以下的會議空間。AW111 一對二無線收音麥克風組可任意擺放會議桌上，360°全方位收音、搭配圓剛AI降噪技術，確保每個聲音都能清楚被聽見。無線設備的配置除減少雜線，免除繁瑣布線作業及費用，現場會議更整潔有序，提升會議品質和效率。