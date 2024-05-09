脊米AI 3D智能襪 尋覓痠痛根源

2024臺灣輔具暨長期照護大展於16日在南港展覽館盛大展出，脊米AI智能襪今年堪稱展場一大亮點，該公司為生物力學與新科技於衣著的新創品牌，擁有各國多項的20年發明專利，其AI智能襪兼具機能彈性與柔軟舒適，回正人體骨架排列失衡，從源頭預防姿勢性症狀痠痛的發生。

臺灣輔具暨長期照護大展攤位號【K505】

現在人久站且姿勢不良，造成身體各項的痠痛產生，擁有醫療背景研發的脊米董事長許文華表示「從源頭阻止、預防痠痛發生，那就不需要後續的治療了」，脊米運用人體生物力學、肌動學、解剖學原理，及脊米專業獨特之3D機能彈性螺旋拉提扭轉力，3D力線通過全身各個特定部位，造成抑制、拉正多種不對稱的錯誤姿勢性，回正骨關節排列和肌肉張力平衡，減少代償動作及改善功能性動作，從源頭減少、阻斷、預防各類型姿勢性痠痛的形成，減少全身各處關節之壓迫、磨損、退化現象，減少運動傷害的發生。

現今土地主要為硬質路面，與古早時期的柔軟土壤地相差甚遠，致使現代人的足弓在發育/學步期足部就會往內側壓迫，足弓無法正確成型，導致大多數人產生功能性扁平足。而AI智能襪是脊米「AI 3D醫學科技穿著」系列中的最貼近生活的革命性發明，也是目前全球唯一擁有獨特3D螺旋織帶，能持續產生符合生物力學拉提力，矯正身體歪斜的跨時代研發，透過日常生活中長時間穿戴的襪子，適時地調控足部、足弓，有效解決因扁平足、高弓足、不對稱足型，所引起人體由下而上姿勢失衡，完美塑造黃金足型，穩定平衡人體基樁，恢復人體工學姿勢。