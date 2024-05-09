營建業《十年資金大行情》如火如荼登場

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儘管今年7月1日〈囤房稅2.0〉將正式實施 ，但營建業卻上演十年資金大行情，整個預售屋及成屋市場，更出現<四高>罕見熱況，包括：（一）520之前全台將近一兆推案量。（二）營建上市櫃股價飆新高。（三）銷售率佳完工入帳金額驚人。（四）高現金殖利率成為《存股》新標的。

富比士地產王執行長陳高超表示，以國際政經情勢來分析，今年伊以戰事與台灣總統大選並沒有影響房市，特別在美國聯準會利率〈 鷹中帶鵨〉政策下，釋出平緩寬鬆善意，而台灣在剛性需求與新青安貸款創造3.6萬戶，撥貸金額２６４０億元利多下，即使7月1日上演〈囤房稅2.0〉打炒房，但六都買氣仍銳不可擋。

從市場面來分析，今年第一季房市推案量達7800億元，歷經總統大選及＜創新行動內閣＞新團隊釋出新氣象，５２０檔預估市場推案達2000億元，總計今年一月至今，台灣推案量接近一兆元。

再從預售成屋市場反映出營建《股東權益》來分析（如表），營建業十年資金大行情，首次出現營建股價飆出《二百元俱樂部》及突破〈一百元行情〉卻司空見慣。截至統計今年5月8日止，被喻為營建〈股王〉的永信股價已登上２４３元歷史新高，而代銷龍頭海悅廣告股價也飆至２１３元，不論營建或銷售房屋股價，都雙雙創新高，顯示，即使在原物料與工資大漲之下，預售市場完工入帳締造十年資金大行情，已至明顯。

提及完工入帳，很多營建上市櫃公司可望在520之後再創新高，甚至單一公司在今年底前可望入帳逾500億元，屆時，反映股價將更為驚人，或許營建股〈三百元俱樂部〉指日可待，且締造每股盈餘ＥＰＳ１０元（賺一個股本）將比比皆是。

營建類股〈四高〉，所凸顯是（２０２３〉房市熱況所奠下的財務基礎，從表格上可一窺全貌。去年每股盈餘ＥＰＳ１０元以上，賺一個股本以上有四家，分別是：潤隆（１７．０８元），海悅（１３．８６元），華固（１２．９５元），永信建（１２．５５元）：賺半個股本以上有，華友聯（９．６９元），長虹（６．３２元），欣巴巴（６．２４元），皇龍（５．４５元），達麗（５．０８元），以上９家〈獲利王〉可謂是營建大贏家。

值得一提的是，營建股面對股東權益（ＲＯＥ）的社會責任，就是配給股東的股息與股利，其中，名軒開發現金殖利率5.69%相當令人驚訝，其他如華固．．達麗等四家皆在4%以上，顯示營建股不只登上百元身價，利息超一般銀行，更是〈存股〉的新標的。