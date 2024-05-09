《傳產》燒滾滾 北台灣520檔期推案突破2千億

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【時報記者郭鴻慧台北報導】住展雜誌統計，北台灣2024年520檔期新成屋、預售屋預估推案量突破2000億元，來到約2134.6億元，為2021年以來高點，建商完全擺脫連續升息、各項房市調控陰霾，較去年實際推案量增加約313.9億元，年增幅約17.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2020年的史上大降息，台灣與全球房市同步走熱，亦反映在當時520檔期上，但從2021到2023年政府祭出多項打房調控，包括2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露，2022年有央行連續升息，2023年則是平均地權條例上路，禁止預售時期房產轉讓，建商姿態軟，520檔期推案都未達2000億元大關。

不過，揮別眾多不確定性，如今買氣因低首付行銷奏效，新青安也助攻市場信心，加上當前市場資金因股市紅盤而豐沛，還有地震因素讓新屋產品討到便宜，民眾買房當買菜，建商打鐵趁熱，順勢而為，今年從329到520檔期新案大舉進場，520檔期重新站回2000億元。

今年北台灣520檔期主力區北北桃，共推約2036.5億元，占了九成五的量能，其中居首為新北市，來到約1027億元，占比48.1%，有四案預估推上百億元。

桃園市與台北市各約526億元、483.5億元的預估推案量，分別占比24.6％與22.7％。相對之下，同屬房市熱區的新竹地區狀態差強人意。

陳炳辰指出，今年建商趕推案，常有趕不及申請執照、接待中心來不及設置等情事，搭不上520檔期列車讓下半年依然有戲，包括台北市市中心，新北市板橋區的遠東通訊園區地帶，桃園市的青埔、楊梅，和新竹縣話題地段寶山鄉等均可期待。雖然下半年美國大選讓市場資金變數多，新版囤房稅上路也會些許影響房市，新政府團隊是否有新政上路亦得留意，惟都不算太直接的干擾，除非有相當重大意外，否則短期還澆不熄熱度，建商推案信心不減。