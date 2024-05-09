打詐專法通過 陳揆：彌補現行不足、走在國際社會尖端

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行政院會9日通過「打詐專法」，並由行政院長陳建仁親自主持打詐新四法記者會暨行政院會後記者會。陳揆表示，該新法彌補現行規範不足，走在國際社會尖端，希望有效打擊詐騙。

陳揆致詞時表示，台灣面臨新型態網路詐騙大幅攀升等嚴峻挑戰，先後推出打詐行動綱領1.0和1.5版，並通過打詐五法。從去年6月開始，打詐行動綱領1.5版有很多具體成果，包含去年宣導觸及人次較111年提升至近3.4億人次，有效攔阻金額93.79億元，也有建立國際攔阻機制、111專屬短碼簡訊，目前已有122個機關完全導入，還有五家業者導入物流隱碼、強化管理電子支付，此外，警示帳戶下降91％，也建立了遊戲點數防詐平台等。

陳揆強調，政府持續滾動檢討跟研修，精進各種措施，參考國際上防詐作為還有法制規範，凝聚出詐欺犯罪危害防制條例。陳揆說，這是符合國情，彌補補現行規範不足，走在國際社會尖端，鼓勵有效打擊詐騙，遏止詐騙犯罪發生的法律。

陳揆說，除了打詐專法，也一併研擬三項很有利的利器。在科技偵查及保障法、通訊保障及監察法方面，運用科技偵查，加強子法；洗錢防制法修正將新興洗錢犯罪手法入刑化，強化犯案時法源依據。

陳揆說，希望把打詐政策專法化，建立我國新法制里程碑，落實政府打詐決心。他相信，透過努力，將使打詐更有成效，使之更上層樓、損失最少。

陳揆說，今行政院會通過後送立法院審議，希望朝野各黨團使法案盡早通過，讓台灣成為打詐很有效率國家，不再受詐騙危害。

為有效杜絕詐騙，從源頭管理，行政院會9日通過「打詐專法」，同步修正打詐新四法（1新法＋3配套修法）：詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。