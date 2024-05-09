台灣聯貸市場首例！CPPA企業直購再生能源「永堯光電」獲 38.3 億元聯貸

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台灣聯貸市場出現首例「企業購售電CPPA架構太陽能案場」聯合授信案！新加坡商美歐亞綠能集團—永堯公司 7 日與六家銀行，包括：永豐銀行、凱基銀行、安泰銀行、台北富邦銀行、板信銀行、高雄銀行簽署6年期新台幣38.3億元聯合授信案，將於彰化大城鄉打造大型地面型太陽能案場，創下台灣第一個採用CPPA進行融資的太陽能開發聯合授信案，不僅為台灣綠能融資樹立新里程碑，也推動台灣加速邁向淨零轉型。

所謂CPPA ( Corporate Power Purchase Agreement)「企業能源採購協議」，象徵電力市場交易自由化，企業不只能向電力公司購買能源，也能直接向能源服務商購電，促進綠電市場發展更加健全蓬勃。美歐亞綠能合夥人Clay Kinney 表示，「台灣製造業對再生能源有非常強大的需求，藉由CPPA讓購電方間接向民營電場購買所需的綠能，有助台灣製造業整體產業發展，對於投資方來說，民營直售可以提供更符合市場供需的價格、多元的市場機制，有利於創造更多的可能性。」

美歐亞綠能合夥人Clay Kinney認為CPPA有助台灣製造業整體產業發展。圖/美歐亞綠能提供

永豐銀行曹為實董事長指出，「金融機構支持綠電發展，不只是為了達到ESG目標，更是為下一代打造綠色生活環境，永豐銀行在十年前已開始推動綠色金融，如今樂見有更多金融夥伴一起加入。」

永豐銀行曹為實董事長樂見有更多金融夥伴一起支持綠電發展。圖/美歐亞綠能 提供

美歐亞綠能長期於全球各地推動綠色能源發展，此為集團半年來在台灣第二次獲得聯貸案，永堯案場不只將成為彰化縣大城鄉首座共用升壓站的地面型光電案場，也是地區重要的綠色能源發電中心，相當具有指標意義。

Clay說明，美歐亞綠能所有案件都經過仔細的環境評估，與政府部門、各界專家反覆溝通，致力降低對周遭環境的影響，永堯案場特別預留土地作為野鳥保護區域，並採用無化學藥劑的方式清洗太陽能板，同時定期進行鳥類、水質、土壤的生態監測，盡力實現環境友善。

此外，永堯案場位處彰化沿岸、地質鹽化不利耕作的區域，光電廠的開發不只可活化土地利用，也能為當地創造就業機會，促進地方經濟發展。Clay承諾，「我們的大型案場預計營運20年，期間將會盡量雇用當地民眾，提供他們長達20年、有保障的工作機會。」

永堯案場是彰化大城鄉重要的綠色能源發電中心，兼顧環境友善並活化土地利用、促進地方經濟發展。圖/美歐亞綠能 提供

永堯案場開發歷時多年，過程中挑戰不斷，Clay感謝金融夥伴的支持，並強調，美歐亞綠能在全球每個案場，都秉持相同的經營理念：希望盡一切努力，與環境永續共存，為所在的國家、地區、社會創造最大化的正面影響。

永堯光電案場預計明年完工運轉，未來每年將提供約9千6百萬度、相當於3萬戶家庭的用電量，同時減少約5萬公噸的碳排放量。美歐亞綠能最終的目標，是於台灣建置超過1GW光電，目前只達到10%，未來將會持續尋找適合的案場，聯手國際投資人共同助攻台灣綠能轉型。

Clay認為相比其他國家，台灣綠能產業的優勢在於政策環境十分健全，「政府支持電廠民營化，不只賦予價格彈性空間，還提供躉購費率作為地板價去支撐，這是前所未見的創新政策，為台灣能源轉型打下良好基礎，同時，銀行也積極了解並採納CPPA方式，使台灣深受國際投資公司青睞，也幫助產業快步接軌環保永續趨勢，搶佔綠色商機。」