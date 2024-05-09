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NEW STEP獻愛母親節 全品牌精選感恩回饋

期間限定優惠三連發 精選商品特價1,520元、滿額再折300元

  • 工商時報 吳雅如
NEW STEP推出母親節系列優惠活動，全台88家百貨門市及官方網站同步響應。圖／業者提供
NEW STEP推出母親節系列優惠活動，全台88家百貨門市及官方網站同步響應。圖／業者提供

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母親節來臨，複合女鞋品牌概念店 NEW STEP 推出一系列精選優惠活動，讓顧客在這個溫馨的節日中，以最實惠的價格選購人氣商品，同時也是表達心意的大好機會，為媽咪換上仙氣美鞋！NEW STEP全台88家百貨門市及官方網站同步響應，邀請顧客一起創造春夏出遊造型焦點。

母親節獻愛優惠三連發，精選商品「母親我愛你」限定價1,520元

NEW STEP自即日起至5/8推出母親節首波優惠，購買任兩雙鞋品，第二雙即享9折優惠。消費滿3,800元再贈「抗UV玻纖極輕量晴雨兩用品牌折傘」，出遊無懼陽光與雨露；第二波優惠則自即日起跑至5/12母親節當天，精選商品祭出「母親我愛你」限定價1,520元；第三波母親節品牌日特惠將自5/9至5/12登場，凡消費滿3,300元即折300元，並有多款精選現折商品，最高可折500元。三重優惠機會難得，添購美鞋就趁現在，和媽咪一起留下最深刻的溫馨回憶！

仙氣美鞋大集合！百搭小白鞋注入巧思細節、雲朵涼鞋＆編織涼鞋展優雅氣質

進入春夏時序，NEW STEP旗下四大品牌MAGY、ORIN、CHOiCE及TAS推出多款吸睛新品，其中兼顧時尚與舒適的小白鞋依舊是年輕女生的百搭首選，尤其加入巧思細節的款式更是大受歡迎。CHOiCE在小白鞋的每個鞋帶孔旁放上珍珠，為簡約造型增添些許層次感，同時可後踩的懶人鞋跟設計更為穿搭風格創造更多變化。

迎來出遊旺季，CHOiCE的「澎澎雲朵涼鞋」和ORIN的「流行編織涼鞋」也是今夏必敗單品，穿上一秒展現優雅與氣質。澎澎雲朵涼鞋設計強調舒適性，大面積的包覆更可美化腳型；編織涼鞋則是日系穿搭首選，為清新造型加入仙氣風采。

迎來出遊旺季，ORIN的「流行編織涼鞋」成為今夏必收美鞋。圖／業者提供
迎來出遊旺季，ORIN的「流行編織涼鞋」成為今夏必收美鞋。圖／業者提供

NEW STEP官方網站】

*活動相關資訊，請以NEW STEP官方網站為主。

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