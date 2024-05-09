晶悅國際擬分割讓與「合一建築」、「歐麥沙崙」2子公司 並轉型更名為「全心投資控股公司」

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上櫃營建股晶悅國際（2718）即將大轉型！董事會決議，擬分割讓與旗下建設事業、不動產管理事業，分別給2家100％持股子公司「合一建築股份有限公司」、「歐麥沙崙開發股份有限公司」，未來將轉型為控股公司，並更名為「全心投資控股股份有限公司」；分割基準日擬暫訂為2024年9月1日，上述計畫將提報股東會決議通過後始生效力，且如未能取得相關主管機關之核准或許可，則本計畫書自始不生效力。

晶悅國際指出，晶悅為提升企業經營效率，執行旗下各事業體獨立發展策略及管理效能，以增強集團之長期競爭力，優化投資架構，董事會通過將晶悅旗下建設事業相關業務及不動產管理事業相關業務，分別分割予兩家100％持有之子公司，並將同步移轉相關營業（含各自之資產、負債及營業）予兩家100％持有之子公司概括承受等提案董事會，決議擬分割不動產管理事業之相關營業，分割讓與後併同轉型更名為「全心投資控股股份有限公司」。

晶悅表示，其中建設事業，擬分割新設公司「合一建築」，晶悅將依建設事業的營業價值12億元，以每股60元，換取合一建築1股，共換取2,000張。未來合一建築公司將為全心投控旗下100％被控股公司之一，專責建設事業業務。

另外晶悅旗下不動產管理事業方面，擬分割讓與分割新設的100％持股子公司「歐麥沙崙開發股份有限公司」，分割讓與之營業價值，預計為3億元，以每股10元，共換取歐麥沙崙公司普通股3萬張股票；完成分割後，歐麥沙崙公司

亦將為全心投控旗下100％被控股公司之一，專責不動產管理事業相關業務。

晶悅表示，未來投資控股公司預定總經理，為晶悅國際飯店總經理總經理劉書宏。

晶悅表示，全案將於2024年6月26日召開股東常會中提請討論。如決議通過，屆時晶悅將得以轉型為投資控股公司，並將更名為「全心投資控股股份有限公司」，英文名稱則將變更為Allmind Holdings Corporation.，分割基準日擬暫訂為2024年9月1日。

另外晶悅近期股價達公佈注意交易資訊標準，因此公告相關訊息。3月稅後純益0.39億元，EPS0.44元；第1季稅後純益1.01億元，EPS1.16元；累計近4季稅後純益達5.27億元，EPS6.03元。