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滬指午盤收漲0.91％ 鋰電池概念股集體強勢

  • 工商時報 黃欣

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A股三大指數9日早盤集體反彈，滬指午盤收漲近1％，創指漲1.85％。

盤面上，鈷、鋰電池、細胞免疫治療相關概念股漲幅居前。染料、養殖類股跌幅居前。

截至午間收盤，滬指報3,156.96點，漲0.91％；深成指報9,795.6點，漲1.63％；創指報1,899.69點，漲1.85％。

概念股方面，鈷板塊早盤走高，鋰電池概念股持續強勢，細胞免疫治療概念反復活躍，航運概念集體上漲。下跌方面，染料板塊陷入調整，養殖板塊集體回檔。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4,500檔。

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