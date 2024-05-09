雙北攤牌暴漲 美麗上城：基隆手裡還有牌

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基隆房價是北台灣的地板，相對南港預售平均達110-120、汐止去年預售站上6字頭，相較新案供給量少的基隆，當前預售平均坐3望4的房價，僅南港1/3價、汐止8折價，比價效應發酵下，極具競爭優勢，吸引汐止、南港、內湖外溢買盤。新北市捷運局日前提出八堵機廠聯合開發規畫，預計將以TOD方式，連同場站周邊一帶一同都更，並於機廠上方建構多功能住商空間，而與八堵站相距約10分鐘的預售指標案「甲山林美麗上城」，推出符合108年氣象局規範，耐震6級的結構優勢，在403花蓮地震後，大小餘震不斷的4月，「搖」出基隆在地客群換屋潮，加上「買新不買舊」的年輕一代購屋族進場，預約了解的人潮熱絡。

403大地震造成嚴重災損，板橋、中和因為被震到錯位的新北環狀線，暫時「武功被廢」，但仍止不住漲勢，新北多數區域利多出盡一樣跟上房市大盤「攤牌式暴漲」照漲不誤，甲山林集團區經理簡才富指出，從建設題材來看房市未來性，基隆手裡還有牌。

基隆建設不單有預計2033年完工通車到南港的基捷路線，原有台鐵也為周邊區域通勤族，改為類捷運化的多班次模式，為近八堵站「美麗上城」加速帶入沿著汐港湖科技廊帶購屋的雙北外溢客。基捷第二階段路線，規劃從八堵沿「長庚醫院」、「崁仔頂魚市」、進入基隆火車站商圈「東岸港運中心」到「新市府」的深入基隆市區心臟捷運路線，則是基隆房市另一張「王牌」，將舊市區都更不易且新案房價已經坐5望6。

市況多為屋齡達30、40年以上的舊市區買氣和長庚醫護人員購屋需求，一併帶往八堵車站雙鐵生活圈新興富人區。此外，長榮桂冠旁東四東五碼頭對面的「威海營區」也完成拆除，將BOT促參商業開發，未來朝飯店、百貨商場、商辦方向規劃，讓基隆的觀光消費更上一層樓。

「美麗上城」基地近2,000坪，規劃4棟22層，將復刻城上城一期的巴洛克崗石美學元素、歐式水景花園規畫，推出符合首購置產族的二、三房，總價含精裝修與家電、傢俱，開價4字頭，將首購族操煩的交屋後要立即花費數百萬元以上的裝潢開銷，攤提進房貸內，未來交屋一卡皮箱直接入住，不僅省下裝潢和家電採買費用，也可以避免鄰居裝修時的噪音困擾。

銷售現場指出，把精裝修成本扣除，單價其實是貼合行情的3字頭，買「美麗上城」拎包入住相對輕鬆划算。該案總價帶在1,100萬到1,400萬元間，搭配首付7%優惠方案「用雙北房租，實現買房夢」，更將結構強度做到目前基隆市場罕有的耐震六級，基礎工程嚴密，採用筏式基礎及逆打工法，基樁深入岩盤，基地周邊也設置複層排樁牆，全案採用最新法規審核，可謂是一期「城上城」的「全面Level Up」。

聚焦基隆，市中心基隆火車站東岸生活圈的璽悅、柏悅府和東方帝景這些中大坪數都都坐4望5了，近期，茂德「海揚V1」更開出每坪60萬；而台北客比例高的城上城、微笑台北、新橫濱兩期，這類基隆在地客需要跟台北客「比手速」的搶買房的地段，甫登場的城上城二期「美麗上城」，未來房價增值潛力，許多「前例」已經多次表演給市場看過了，錯過城上城的，這次不能再錯過「美麗上城」。