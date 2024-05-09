杭州全面取消房市限購 購房者可取得杭州戶口

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杭州發布新政，在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。從去年開始的逐漸鬆綁到全面放開，這是杭州力度最大的一次房市動作。分析認為，杭州此舉或有示範作用，其他城市也有望繼續鬆綁限購政策。

杭州9日發布《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》，共提到七條措施：科學編制住房發展規劃、優化住宅用地供應、全面取消住房限購、優化公證搖號銷售、加強住房信貸支持、優化積分落戶政策、推動高品質住宅供應。

根據該通知，在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。對於購房意向登記家庭數量小於或等於准售房源數量的新建商品住房項目，取消公證搖號銷售要求，由開發企業自主銷售。

同時，購房人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。

值得注意的是，通知還提及，在杭州市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。

第一財經引述易居研究院研究總監嚴躍進分析稱，杭州全面取消限購，此次政策優化調整意義重大，也意味著5月份開始各地將迎來一波空前大的政策放鬆潮。杭州屬於中共中央政治局4月底會議後大陸首個全面取消限購的城市例子，對其他還有限購的城市而言具有非常大的啟發。

嚴躍進還表示，此次杭州明確改善住宅用地供應，對住房供應較大、去化速度較慢的區域，優化供地模式，促進供需平衡，是大陸首個對自然資源部供地新政的回應，意味著一些高庫存區域的城區，後續會通過減少供地、暫停供地或盤活存量和閒置土地的方式進行，充分落實政治局提出的「統籌研究消化存量房產和優化增量住房」的政策導向。

隨著越來越多的城市取消房市限購，市場對後續政策期待升溫。據中指研究院監測數據顯示，截至目前，除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍較為嚴格，廣州（120平方公尺以下）、天津（120平方公尺以下新房等）、西安等城市部分核心區仍有限購政策。在業內看來，接下來上述城市也有望繼續優化限購政策。