台師大特教系推AI小幫手 加速精準評估身心障礙情緒行為

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣師範大學特殊教育學系副教授王慧婷舉辦「正向行為溝通小幫手2.0推廣暨身心障礙者情緒行為問題之現行教育、社政、醫療支持資源網絡座談」，針對重度心智障礙者溝通障礙及具挑戰的情緒行為問題，運用人工智慧科技正向行為溝通小幫手2.0，提升評量精準性，減輕相關人員收集資料、思考行為問題策略、準備教案和撰寫報告時的負荷。

正向行為溝通小幫手2.0（原名O2iPBS，簡稱小幫手ABC）核心受眾為支持重度心智障礙的專業人員，具一般支持情緒行為和溝通需求的助人工作者亦適用。座談目的為推廣小幫手ABC在實務應用上的益處，連結教育、社政和醫療領域等資源網絡，邀請專家學者與談。

在國科會補助下，台師大特教系、中原大學電機系、台東大學特教系、嘉義大學特教系和高醫大醫社系，結合中華民國啟智協會、第一社會福利基金會與中華響響輔助科技協會，自2023年5月起共同執行預計3年的「科技突破重度障礙者被遺忘的幸福：包容導向的永續支持方案」計畫。

王慧婷介紹小幫手ABC的功能，並帶領與會者實作，她表示，小幫手ABC可支援評估個案行為問題發生原因，快速產生功能本位介入策略與教案，也能簡易評估輔助溝通需求，整合產出摘要報告及建議的輔助性溝通方案，與會者操作後表示，小幫手將原本需耗十幾個小時才能完成的工作，濃縮在半小時就K.O了。

在身心障情緒行為問題方面，由彰師大復諮所教授鳳華、第一社會福利基金會處長張文嬿、台北市立陽明教養院課長陳威勝及高雄市立凱旋醫院青少年精神科醫師許兆瑋討論相關領域支持資源網絡及科技軟體的角色，並探究藉由小幫手ABC產出的案例。

針對小幫手ABC，由台東大學副教授陳志軒與清華大學心理與諮商學系教授范中豪討論正向行為支持之危機處理及現行資源和科技軟體的角色；台大護理系教授吳佳儀分享辨識情緒困擾的小工具；國教署情支團隊督導廖芳玫指出教師面對危機處理具備挑戰性。小幫手ABC危機處理課程講師楊善知說明，需定期盤點策略、演練與檢討，才能透過網絡接住每個人的需求。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。