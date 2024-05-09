2024 WHATZ國際當代藝術博覽會 5／10盛大登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

WHATZ國際當代藝術博覽會致力於打造一個專業、多元的國際藝術平台，匯聚世界各地優秀藝 術家，展現獨特視角和創意，同時促進藝廊、藝術家與藏家的交流。

2024 WHATZ第五屆主題為「Beyond the ART-超越藝術的境界」，鼓勵參展者突破傳統限制，將多元元素融入創作。通過構築無限延伸的平台WHATZ展示來自世界各地當代藝術家的作品，藉此推動藝術交流、文化對話，促進跨界創意合作。今年首度與兆豐金控成為合作夥伴，除了首波信用卡買一送一的活動優惠外，更邀請超過百餘位的頂級貴賓進場觀展，享受美好的藝術氛圍。

將於5月10日至5月12日，2024 WHATZ藝博將帶來全樓層65個展間、超過25國的藝術家 ，策展日、韓、港、澳、菲、英、等世界各地優秀的當代藝術作品，為喜愛藝術的大眾建立 雙向交流平台，提供藝術收藏家與愛好者深度品味的場域。起於2020年的WHATZ藝博致力於推廣台灣優質藝術家，是以台灣為中心的國際藝術交流平台，去年更造就僅三天突破12,000人次參觀的佳績、更創造了2,000萬的藝術成交金額，繼2023年11月WHATZ藝博會首次帶隊進軍新加坡後再次傳來喜訊，今年10月將進軍香港，成為台灣第一，也是台灣唯一的國際品牌，為台灣藝術界開一扇國際的窗，輸出台灣藝術文化軟實力，與世界各地的藝術愛好者、藏家及藝術家接軌。

Indigo Hsu/ Blur/ Clay, Engobe, Glaze (1230°C )/ 10x17x42 cm/2023。圖/業者提供

WHATZ藝博作為亞洲新興藝術平台，致力於扶植年輕藝術創作者，促進藝術市場的活絡，並提高他們的國際能見度，自2022年起，WHATZ藝博開展了「新秀策展人培力計畫」，邀請學術及業界專家參與WHATZ藝博超新星的評選工作，本屆經過激烈的評選，2024 WHATZ藝博第三屆超新星徵件遴選出四位傑出的藝術超新星，他們分別是呂文、黃銘心、張芷蓁、高安柏，皆帶來了充滿創造力的新興藝術作品。

2024 WHATZ藝博第三屆超新星徵件遴選出四位傑出的藝術超新星。圖/業者提供

2024 WHATZ國際當代藝術博覽會展覽資訊

展覽日期：2024/5/10-2024/5/12

展會地點：台北喜來登大飯店Sheraton Grand Taipei Hotel 9F

台北市中正區忠孝東路一段12號9樓