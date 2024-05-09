國宴主廚親授「鹿茸珍饌」料理包變身 帶動簡易養生風潮

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有限責任中華民國鹿產品運銷合作社聯手國宴主廚溫國智，共同開發特色國產鹿茸簡便養生料理包「鹿茸珍饌」系列，該款創新產品日前已正式亮相，溫國智於活動現場示範養生料理包的變化料理，還盛邀氣象主播王淑麗亦蒞臨現場，與到場貴賓共同體驗品嘗，見證國產鹿茸養生美食魅力。

有限責任中華民國鹿產品運銷合作社理事主席林成璋指出，鹿茸珍饌融合養鹿產業多年開發鹿茸多元產品經驗，嚴格品質管控，運用主廚溫國智獨特烹飪技巧，打造系列口感豐富、營養豐富美味佳餚。

營養師廖欣儀強調，國產鹿茸富含胺基酸、多胜肽、黏多醣、卵磷脂，以及鈣、磷、鐵、鉀、鈉、鎂等多種礦物質，營養價值高，泡藥酒是傳統用法，但若將鹿茸片、鹿茸粉應用在料理中，亦可為日常飲食增添營養。

台菜小天王溫國智首批推出三款簡便養生料理包，包含鹿茸珍寶Ｄ咖、鹿茸藥膳排骨和福祿喜丸子，每款皆精心挑選搭配食材，採用高溫高壓滅菌技術包裝而成，無添加防腐劑，可常溫保存，消費者開封後以電鍋蒸煮或於鍋中煮滾即可復熱，輕鬆品嚐食材新鮮美味。

開朗又陽光的王淑麗分享，品嘗這幾款便利又養生的「鹿茸珍饌」系列，對於平日就週旋在工作、家庭與學校間忙碌不已的她而言，輕鬆就可讓家人享受養生美食，不用大費周章採買備料，可說是職業婦女最佳秘密武器。

除「鹿茸珍饌」新品發表外，活動當天亦展示出合作社與養鹿協會近年開發的國產鹿茸多元產品，包括榮獲歐盟QPS及美國GRAS認證及專利的鹿隊長益生菌、鹿茸龜鹿三寶膠囊、龜鹿茸益飲等保健品，讓與會貴賓不僅深入了解國產鹿茸多樣用途與高CP值，也認識國產優質鹿茸的多元發展與應用。

隨著鹿茸珍饌系列推出後，將為居家養生補品帶來全新體驗，讓更多消費者共同品味國產鹿茸的美食盛宴，藉此進一步推動國產優質鹿茸產業發展，期望展現國產鹿茸加工產品豐碩成果。

中華民國養鹿協會：https://deardeer.org.tw/、https://www.facebook.com/deerfarmers/

國宴主廚溫國智：https://www.wenchef.com/