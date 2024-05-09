《金融》印度迎接莫迪3.0及「MII」 SENSEX可望挑戰歷史新高

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【時報記者任珮云台北報導】在印度總理莫迪連任在望，經濟表現持續亮麗及市場樂觀情緒的帶動下，印度Sensex指數上漲動能強勁可望挑戰新高，法人建議投資人可以透過主動式共同基金提前卡位印度股市，便可掌握莫迪總理連任成功後，印度指數(SENSEX)即將出現外資回流帶動的慶祝行情。

根據亞洲開發銀行(ADB)4月最新公布的今年度「亞洲發展展望」(Asian Development Outlook)，在新興亞洲各國中，印度是此次經濟成長預估優於預期的關鍵。高盛最新報告指出，到2027年，印度約有1億人的年收入將超過1萬美元，代表印度內需市場將大幅成長，無獨有偶，IMF副總裁Gita Gopinath表示，去年IMF預測印度今年的經濟成長為6.3%，目前正在研究上修預測值，給予高度正面展望並持續看好，因為1月份成長出奇強勁，印度央行對本國預測為7.4%，大於6%，位居東協十國之首。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度經濟成長強勁的背後因素，主要來自於國內需求強勁，特別是總理莫迪(Modi)近年持續在國內基礎設施計畫上的大力投入，維持經濟增長並創造大量就業機會，根據印度財政部最新公布的2025財政年度預算案，資本支出較2024年再度增加11.1%，達到11.11兆盧比，佔GDP比重約3.4%，為20年新高水準，讓印度經濟得以不受全球經貿減緩的影響，維持高速成長。

與此同時，對外推動的印度製造(Make in India,MII)政策，祭出高達2兆6150億盧比補助金額的製造業獎勵計畫(PLI)持續吸引外資前往印度設立生產線及據點，致使外資直接投資(FDI)大量增加，過去8個財政年度間，印度製造業取得的外國直接投資資本額成長57%。由於印度經濟持續快速成長，國際貨幣基金(IMF)預估，印度2023年對全球經濟增長的貢獻率將達於15.4%，僅次於中國的34.9%，對全球的影響力已不容小覷。

標準普爾(S&P)更預估，印度將在未來3年內繼續成為G20當中成長最快的主要經濟體，到2030年將躍升成為世界第三大經濟體。印度除了經濟成長大幅攀升、外資直接投資大增外，股市也吸金不斷。2023年累計淨買超金額高達214億美元，也讓印度股市佔MSCI新興市場指數權重近3年快速竄升，從8.2%翻倍成長至17.6%，已成為該指數第二大權值國，專業外資券商持續看好印度。