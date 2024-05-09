《家生活》家用空調挹注 上洋4月營收登峰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】家用空調出貨挹注，上洋(6728)4月合併營收為新台幣3.99億元，創歷史新高，年成長42％，前4月合併營收10.37億元，年增率16％。

上洋表示，隨著今年天氣較以往早轉熱，空調銷售熱潮提前開跑，本月營運受惠旗下各大經銷商為迎接夏季需求開始備貨，且今年新打入的連鎖3C通路量販貢獻高於預期，加上行銷廣告嶄露成效，帶動三菱重工空調的指名度與知名度提升，輔以上洋服務口碑良好深受肯定，帶動上洋本月家用空調銷售走揚。

日前三菱重工空調已上架全國電子、家樂福、大潤發、特力屋、愛買、神腦國際等3C連鎖通路，看好今年三菱重工空調VRF系列、家用系列、商用系列等三大產品線均將在台推出新品，新機種5月起即可陸續於經銷、連鎖、電商等通路銷售，積極備戰第二、三季的空調銷售旺季，搶攻空調商機。

上洋指出，今年RAC家用變頻空調新品「一對一壁掛冷暖朝日系列ZTLT機型」，新增2.0kW-5.0kW產品線，其具有室內外機精巧尺寸輕量化，兩段式室外機靜音模式，遙控器精準控溫0.5度等特點，更符合台灣的小宅趨勢。同時，針對大坪數吊隱機型需求，三菱重工空調特別為台灣市場打造7.2kW規格輕薄尺寸，易於融入居家裝潢，並擁有業界最大機外靜壓值高達50Pa，讓家中不僅好看也好舒適。

隨著企業、工業大廠對ESG需求的增加，以及民眾對於生活舒適度的追求，三菱重工以卓越的品牌實力和上洋在地的服務能力持續致力於滿足每個客戶所需，有信心今年空調機種能達成年度銷售目標，預估隨各地通路布局規模經濟逐步顯現，將可望進一步挹注整體營運成長。