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教育部定義青年年齡範圍 促進公共參與盼訂台灣青年日

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教育部次長林明裕9日出席「青年基本法草案」公聽會，並報告相關事項。（范揚光攝）
教育部次長林明裕9日出席「青年基本法草案」公聽會，並報告相關事項。（范揚光攝）

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立法院教育及文化委員會今辦理《青年基本法草案》公聽會，立委提出的版本多主張要訂定全國青年日，民進黨立委林宜瑾等人認為應將7月16日訂為台灣青年日，以紀念當年台灣知識份子的貢獻。不過學者認為，可以訂定全國青年日，但不應該放假。

在今年1月17日行政院青年諮詢委員會中，行政院長陳建仁裁示，青年立法建議相當重要，如同我國原住民、客家族群等都有保障入法；惟涵蓋範圍，如青年年齡、需求、感興趣議題、政策切入方向等，都應該讓青年共同參與。

在今天立法院公聽會中，教育部次長林明裕表示，建議對青年年齡定義為18至35歲，目前有約521.5萬人，另補充其他法規有規定者，從其規定。至於「青年政策白皮書」，每4年擬定相關文件較為適宜，以穩健推展青年政策。

民進黨立委黃捷則說，她從25歲開始當議員就面臨年齡歧視，時常被說「你太年輕了，沒資格具有此身分」，因此，在《青年基本法》立法時，她主張應該讓青年充分參與公共政策，除了讓青年在任何領域都可以實現理想，也落實年齡正義。

國民黨立委葛如鈞則說，在《青年基本法》立法時，他主張數位青年平權，讓每個青年都可以有平等機會使用AI軟體，避免有些人因為沒錢使用AI軟體，在考試時就少了30分。

民進黨立委林宜瑾等人提出的《青年基本法》版本，主張將7月16日訂為台灣青年日，以促進人民對於青年議題的關注。1920年7月16日，台灣海外留學生組成的「新民社」發行了《台灣青年》，強調青年人要奮起，努力發展文化，對日後的新文化運動具深遠影響。

民進黨立委范雲等人的法案版本則表示，聯合國大會於2009年通過第64／134號決議，自2010年起，將每年8月12日為國際青年日。因此他們主張，台灣也應該將8月12日訂為全國青年日。

德明財經科大學務長柯志堂表示，可以訂定全國青年日，但台灣放假太多，如果這一天也要放假，那就太矯枉過正，難道像新住民相關的節日也要放假。

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