《國際產業》中國電動車課徵關稅 德國車業龍頭說話了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】BMW和福斯汽車的高層在周三提出警告，稱對中國電動車徵收歐盟進口關稅，可能會阻礙歐盟的綠色協議計畫，並傷害在中國製造的德國汽車製造商。

歐盟執委會在去年十月對中國電動車啟動調查，希望查明這些電動車是否有接受國家補貼，以及是否需要徵收額外的關稅。

BMW執行長齊普斯(Oliver Zipse)在周三公布財報後對媒體表示：「你很快就會拿石頭砸自己的腳」。

BMW要把在中國製造的自家Mini電動車和iX3車款，回銷到歐洲。此外對BMW來說，中國是僅次於歐洲的第二大市場。

而福斯汽車和賓士與BMW一樣，都嚴重依賴於中國業務的收入。

齊普斯說，他不認為汽車業需要保護，他說，在全球範圍營運的大型汽車製造商擁有產業優勢，而導入關稅很容易傷害此一優勢。

福斯汽車執行長Thomas Schaefer在汽車未來峰會上說，會出現某種形式的報復。

歐盟執委會在今年三月開始對來自中國的電動車進行海關登記，這顯示，如果貿易調查發現它們獲得不公平補貼，這些電動車可能會受到關稅打擊。

調查將在11月結束，但歐盟可能在7月先開徵臨時關稅。歐盟應該會在6月5日之前公佈臨時關稅的摘要，並在7月4日之前實施。

執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在周三表示，歐洲需要採取措施，防止接受補貼的中國電動車進入歐盟市場。

而中國國家主席習近平周一訪問歐洲時，法國總統馬克宏和馮德萊恩皆敦促習，確保中國與歐洲的貿易更加平衡。

齊普斯在周三告訴分析師，BMW和其它汽車製造商「不僅在最終產品上有雙邊依賴，而且在零件和原材料上也有雙邊依賴」。

徵收關稅可能產生反效果，因為新的歐盟二氧化碳排放標準將於明年生效，屆時需要更多電動車，而這些電動車則依賴於中國電池材料供應。

齊普斯說，歐盟不會出現沒有中國零組件的汽車，「沒有中國的資源，歐洲就沒有綠色協定」。