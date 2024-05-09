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恒指午盤收漲1.23％

  • 工商時報 黃欣

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港股三大指數9日集體走強，截至午間收盤，恒生指數)漲1.23％，報18538.57點，恒生科技指數漲1.92％報3,946.38點，國企指數漲1.63％報6,561.93點。

盤面上，科網股普漲，聯想漲超6％，美團漲超4％，騰訊漲近2％。杭州全面取消住房限購，世茂集團漲超42％。

蘋果iPad新品今日開啟預售，相關概念股齊漲，比亞迪電子漲超6％。

航運股集體走強，中遠海控漲超6％；半導體概念股多數上揚，中芯國際漲超5％。另外，醫藥、風電、其他金屬礦物等板塊均有明顯漲幅。

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