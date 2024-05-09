陳立委｜持續高檔震盪 留意三檔題材股

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貨櫃海運方面，去年葉門反政府武裝組織胡希運動就多次攻擊以色列穿越紅海的商船引發的國際危機，擾亂通過蘇伊士運河的全球航運，迫使企業改走繞行非洲南部這條路途更長的路線，故上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續上漲，投資人可留意航海王3雄如：萬海（2615）、陽明（2609）、長榮（2603）。

散裝航運方面，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）指數持續上漲來到2,203點，其中帶頭上漲的海岬型船BCI）指數一周來上漲67.34％，主要是因為大陸五一長假後，市場增補庫存需求啟動，鐵礦砂價格持續上漲，將有利於散裝概念股，投資人可留意如：中航（2612）、裕民（2606）、新興（2605）等。

台股指數今以20,710點開出，早盤一度往上衝至20,754點，但電子通路股、電機機械股買盤未能延續，盤中一度翻黑。不過海運類股表現不錯，指數仍守在所有均線之上。

總經方面，最近的（CPI）通膨數據，令人懷疑美國聯準會的貨幣政策是否在今年會降息，不過從非農就業數據來看，勞動力市場明顯走弱，聯準會還是有機會在下半年開始降息，若能實施降息政策，則台股指數有機會再度挑戰歷史新高紀錄。

個股方面，今年景氣預估會比去年好，基本面選股仍是最穩健的選擇，建議投資人可留意產品報價持續上漲的個股，如：

1.萬海（2615）：112年度全年EPS -2.07元，今年前3月累計營收較去年同期成長8.06％，每股淨值為73.41元。萬海為船舶貨櫃運送公司，由於葉門反政府武裝組織與以色列突衝引爆紅海危機，使得航運繞道問題轉為供不應求，上海集裝箱出口（SCFI）報價持續上漲，萬海也調高5月美東線、美西線運價，加上3月有新船投入營運、近期新增西印度航線，營運有望逐季成長。

2.中航（2612）：112年度全年EPS 1.66元，今年前3月累計營收較去年同期成長9.82％，每股淨值為58.66元。中航為散裝貨輪運輸公司，近期波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）持續上漲，指數來到2203點，其中海岬型（BCI）指數，一周來上漲67.34％，中航船隊全部都是海岬型船，加上中航訂造的4艘21萬噸大海岬型船，近期陸續交船，今年獲利可望提升。

3.所羅門（2359）：112年度全年EPS 3.11元，今年前3月累計營收較去年同期成長-16.75％，每股淨值為30.48元。所羅門為電子零件、映射管等半導體產品代理買賣公司，近年來積極研發AccuPick3D機器人AI視覺軟體，近期打入輝達（Nvidia）AI人形機器人計畫，正式成為輝達概念股，而黃仁勳六月將來台灣，將帶動機器人一波風潮，所羅門可望受惠。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。