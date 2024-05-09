《半導體》IET-KY首季每股淨損0.36元 海外國防合約Q3起貢獻營收

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【時報記者張漢綺台北報導】IET-KY(英特磊)(4971)第1季稅後虧損為1315萬元，每股淨損為0.36元，IET-KY董事長高永中表示，公司取得美國中小企業創新研發(SBIR)二期國防合約，期間18個月，將於今年第3季開始按季請款貢獻營收，公司將持續開拓商機，預計2024年銻化鎵磊晶片營收成長將超過其他磊晶產品。

IET-KY將於今天下午舉行法說會，IET-KY今年第1季合併營收為1.89億元，年增27.71%，稅後淨損1315萬元，每股淨損0.36元，IET-KY表示，毛利下降主要係PIN存貨逾期沖銷導致銷貨成本上升，此為會計項目呈現，目前該PIN客戶即將恢復拉貨，公司沖銷逾齡存貨乃依既定會計政策處理。

IET-KY自結4月合併營收為6539萬元，年增93.79%，累計前4月合併營收為2.54億元，年增39.9%。

高永中表示，美國國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求持續成長，國外銻化鎵磊晶片需求亦同步增加，因應快速成長的銻化鎵紅外磊晶片市場，公司已?設銻化鎵磊晶機台一組於今年第1季投入生產，目前共計3台銻化鎵磊晶機台，交貨期已縮短，公司取得美國中小企業創新研發(SBIR)二期國防合約，期間18個月，將於今年第3季開始按季請款貢獻營收，公司將持續開拓商機，預計2024年銻化鎵磊晶片營收成長將超過其他磊晶產品。

在氮化鎵(GaN)部分，高永中表示，氮化鎵營運模式從只有磊晶走向「磊晶+機台+維修」多樣性服務，日前公司已增設二組氮化鎵二次生長機台，為導入量產做產能準備。公司將統籌規畫人力資源，確保硬體構件與機台軟硬體支援服務品質，開拓該項目商機。

至於應用於光纖網路及高速傳輸的HBT與APD仍是磷化銦(InP)產品線銷售主力，PIN主要客戶恢復訂貨下單，開始認證6吋PIN晶片並討論恢復三吋PIN晶片供應及存貨購買。

高永中表示，除了各磊晶產品線目前都有可期的營運動能外，多家客戶對英特磊三五族MBE機台及設計表示高度認可，洽談中的機台訂製委託案包括小型、大型到特殊型，公司已投入人力和材料資源做準備，特殊機台零期設計大綱完成並提交客戶。

IET-KY亦準備提交美國晶片法案的正式申請，以及進行新廠二期擴建及機台升級計畫，新廠增建工程預計2025年初完成，整體營運動能可望隨著客戶需求提升而逐漸加溫。