《電週邊》期盼4月營收 華碩暖身日K連4紅

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【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)近期股價呈多頭排列，進入5月以來，華碩本周股價日K連4紅，本周的周線可望呈連3紅。今早華碩股價再漲逾4個百分點。華碩董事長施崇棠日前表示，今年公司最重要的任務，是抓住這次AI革命的契機，讓華碩成為一個全方位的AI公司。華碩將在下周一（13)日舉行法說會。

華碩今年3月營收新台幣497.35億元，年增0.99%，較2月強彈40.8%，創下2022年9月以來近1年半新高。華碩第1季營收1217.02億元，較去年同期成長9.25%，比去年第4季微幅增加0.3%，打敗淡季魔咒。預計今天可望公布4月營收數據。

華碩看好生成式AI風潮帶動伺服器市場需求爆增，積極耕耘相關市場。目前伺服器產品占華碩營收比重不高，2023年占比大約僅低個位數百分比，但去年業績倍數成長，經營階層目標以2022年為基礎，5年內伺服器產品業績要成長5倍。

施崇棠強調，華碩今年定調將朝全方位AI公司邁進，旗下主力核心事業已處在AI PC領先群，第一季兩大手機系列已接連推出AI-ready的機款，同時針對AI伺服器、AI PC等商用業務，華碩都有跳躍式的增長。AI軟實力部分，旗下台智雲繼推出「繁體中文強化版FFM-Llama 2大語言模型」後，近日搶先業界推出最新大語言模型（LLM）FFM-Llama3-70B、FFM-Llama3-8B，及AFS ModelSpace模型API服務。各式模型即刻上架雲端服務，加速企業部署生成式AI應用。