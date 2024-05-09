嗆「為什麼要考慮員工的家庭」遭炎上 百度副總裁發文道歉

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據界面新聞報導，百度副總裁璩靜短影音爭議事件出現最新進展。5月9日凌晨，璩靜在朋友圈發文致歉並做出說明，表示深刻反省、虛心接受批評。璩靜稱，發佈短視頻之前，沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場。影音內容有很多不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，也誠懇道歉。

此前，璩靜在社交平台上發佈的多個短影音在網路上引起廣泛爭議。視頻中，璩靜自爆曾被員工寫了300封舉報信，「但大部分內容都是誹謗杜撰」。此外，「員工鬧分手提離職我秒批」「為什麼要考慮員工的家庭」「舉報信灑滿工位」等相關話題，更是多次引發打工人討論，頻繁登上微博熱搜。

上述言論出自於璩靜的個人抖音帳號「我是璩（qú）靜」。據新抖數據顯示，5月1日起該帳號發佈了第一條視頻，隨後又連發4條，至5月6日，總共發佈5條視頻，內容圍繞職場話題。但在相關話題登上熱搜後，5月7日下午，她的抖音內容已全部刪除。

璩靜引發全網熱議的影音，源自於一則內容十分苛薄的發言：「我為什麼要考慮員工的家庭？我又不是她婆婆。我主要考慮的是，他能不能在崗位上，即時的交付成果給我。我不是你婆婆，我也不是你媽，我只關心工作結果。我們的關係就是雇用關係。」

璩靜還說：「你可以不用承擔重要的工作，但是漲薪的時候就沒有你什麼事。我沒有威脅你，別人跟著我出差50天，我不激勵漲薪，你不覺得不公平嗎？」「妳男朋友打電話跟妳要分手，跟我有什麼關係？如果妳這麼在意，妳男朋友支不支持妳，妳辭職啊！我秒批！而且我根本沒有義務去了解，妳哭了還是沒哭？吵沒吵架？這不是我作為主管該關心的事。」

這則發言內容堪稱苛薄寡恩到一個極致，引發許多博主砲轟。抖音帳號「老宋不發瘋」評論，璩靜用犀利的語氣分享著廉價的管理策略，宣洩著殘酷的上位者情緒，看不到身居高位者對人性的關懷、對良性工作環境的塑造，反而十分篤定這種扭曲的職場價值觀。璩靜讓大家直觀地看到了缺乏人文關懷的職場殘酷和恐怖，也讓大家在看大企業時去掉高端的濾鏡。中西方的工作價值觀可能不同，但在西方國家，相信不會有哪位副總裁敢把人吃人的言論，當作標榜企業發展的信條並發佈在互聯網上。

界面新聞報導，「我是璩（qú）靜」抖音帳號累計獲得12.5萬個讚，積累了99.1萬粉絲。不過據媒體查詢發現，早在2022年3月，該帳號粉絲量就超過了90萬。另外粉絲畫像顯示，該帳號女性粉絲居多，佔比達到了93.65％。帳號原來的名字為「馨霞原創服飾」。

璩靜給自己貼的三個標籤是「百度副總裁」「公關一號位」和「華為前公關副總裁」。視頻進一步發酵的過程中，璩靜刪除了華為的相關職位，僅留下「百度副總裁」。

公開資料顯示，璩靜畢業於外交學院，曾任新華社中央新聞採訪中心記者、華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長。2021年8月，她入職百度擔任公關副總裁（VP），負責集團公眾溝通部工作。

璩靜的短影音風波還引來了一連串的發酵反應。就在抖音評論區，璩靜通過回覆網友評論的方式，對百度當年「魏則西事件」進行點評，內容包括「沒有可比性」「不掌握一手信息和最核心訴求，無法判斷」「時隔8年不宜妄下評論」等。

而在璩靜的職場言論登上熱搜之後，百度公關團隊又陷入「一指禪」風波。相關信息截圖顯示，百度公關團隊打探、收集媒體人員家庭及個人隱私信息，製檔存留，並將部分自媒體人員信息資料命名為「一指禪」。對此，百度方面未有公開回應。

此外，網上也傳出璩靜在辦公室「打小人」的影音。影音內容顯示，璩靜用紙箱做的小人掛在晾衣架上，用充電線憤怒暴打，小人身上寫著「SCMP」，這是South China Morning Post《南華早報》的縮寫。該報之前刊發一則報導，導致百度股價下跌11.53％。

璩靜短影音事件在網上發酵後，5月7日，相關話題登上多個平台熱搜榜。百度港股以108.3港元收盤，下跌2.17％，市值蒸發超60億港幣。5月9日，百度港股早盤一度衝高，但隨後股價回落，百度港股微漲0.09％。

5月8日下午，有媒體撥打了百度公司總機，接線的工作人員表示，目前在系統內仍可以查詢到璩靜的信息，能查到就表明仍在職。璩靜自己也稱，仍投身百度正常工作之中。

在最新的道歉聲明裡，璩靜解釋，自己發短影音的初心是想把工作做好，但心太急了，方法不當，給大家帶來了不適和困擾，誠懇接受各種批評。未來會改進個人的溝通方式和管理方式，糾正錯誤，更關心同事，在實踐中聽取意見，希望大家批評指正。