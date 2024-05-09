前往主要內容
工商時報LOGO

新北國小校外教學食物中毒擴大 增至140人上吐下瀉

  • 中時即時 馮惠宜
新北國小到台中新社校外教學，未料發生疑似食物中毒案，台中市食安處獲報後立即前往提供餐盒的食品公司稽查。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）
新北國小到台中新社校外教學，未料發生疑似食物中毒案，台中市食安處獲報後立即前往提供餐盒的食品公司稽查。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市一所國小7日到台中新社進行食農教育，未料中午食用餐盒後師生陸續出現上吐下瀉，經新北衛生局通報台中市食安處展開稽查，並勒令業者暫停供餐，食安處證實截至今（10日）10時止，累計140人身體不適其中106人就醫、2人住院、11人急診留觀。

食安處表示，該校共262人於5月7日至台中市新社區進行校外教學，當天中午12時食用外購餐盒後，多人於13時30分後陸續出現不適症狀；經調查餐盒是由主辦單位新社區農會向豐原某家食品有限公司訂購，內含什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等菜色。

經前往作業場所稽查，發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，已依依《食安法》第41條責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐。

另外，食安處已取得餐盒留樣及採檢炒鍋、鏟子、夾子等3件檢體送驗中，預計最快兩周後有初步結果。後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反《食安法》第49條移送司法偵辦。

農業局也指出，新北市某學校附設小學於5月7日至新社區進行校外教學，師生食用新社區農會向食品廠商採購的餐盒後，出現疑似食物中毒狀況。新社區農會獲知後，第一時間就北上關心學童身體狀況，也和校長保持密切聯繫。

另校外教學活動現場所提供的水果鮮食，每日自主檢驗大腸桿菌及生菌數值均符合標準，為求慎重，當日留樣水果也另送第三方檢驗；農業局已指示各農會舉辦活動供餐應注意食品安全，並持續關心學童後續復原狀況。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台灣錢淹腳目！新北最大重劃區站上8字頭 謝金河曝這檔發大財

  2. 外資狂砍萬張後 中租又爆量跌 阿格力股魚都注意到「這件事」

  3. 為股價抱屈！董事加碼自家股 出現4檔「熟面孔」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。