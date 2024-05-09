新北國小校外教學食物中毒擴大 增至140人上吐下瀉

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新北市一所國小7日到台中新社進行食農教育，未料中午食用餐盒後師生陸續出現上吐下瀉，經新北衛生局通報台中市食安處展開稽查，並勒令業者暫停供餐，食安處證實截至今（10日）10時止，累計140人身體不適其中106人就醫、2人住院、11人急診留觀。

食安處表示，該校共262人於5月7日至台中市新社區進行校外教學，當天中午12時食用外購餐盒後，多人於13時30分後陸續出現不適症狀；經調查餐盒是由主辦單位新社區農會向豐原某家食品有限公司訂購，內含什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等菜色。

經前往作業場所稽查，發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，已依依《食安法》第41條責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐。

另外，食安處已取得餐盒留樣及採檢炒鍋、鏟子、夾子等3件檢體送驗中，預計最快兩周後有初步結果。後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反《食安法》第49條移送司法偵辦。

農業局也指出，新北市某學校附設小學於5月7日至新社區進行校外教學，師生食用新社區農會向食品廠商採購的餐盒後，出現疑似食物中毒狀況。新社區農會獲知後，第一時間就北上關心學童身體狀況，也和校長保持密切聯繫。

另校外教學活動現場所提供的水果鮮食，每日自主檢驗大腸桿菌及生菌數值均符合標準，為求慎重，當日留樣水果也另送第三方檢驗；農業局已指示各農會舉辦活動供餐應注意食品安全，並持續關心學童後續復原狀況。