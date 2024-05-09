羅秉成：配合打詐行動綱領2.0 詐騙明年H2有望進入控制期

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行政院會9日通過打詐專法。對於我國詐騙何時可以從高原期往下降，行政院政委羅秉成坦言，預期痛苦期會有點長，惟搭配打詐行動綱領2.0版推出，詐騙有望在明年下半年進入控制期。

對於外界關心修法後的打詐成效，羅秉成說，現在要預期新的法律成效有點過早，政策跟法律要並行，可以的話技術要先行，花費半年集中在打詐執法工作跟調整。

羅秉成說，打詐行動綱領1.0到今年年底結束，下半年會展開打詐行動綱領2.0的準備，預計明年會啟動第二期，會在人力、預算等相關資源配置上做調整跟強化，思考像是人力上須要補充的，短中長期要做哪些配置等，要讓後面慢慢有配套上來。

至於何時能脫離高原期？羅秉成說，預期前面痛苦期有點長，因為大力打詐過程中會把黑數逼出來，民眾感受會更強。

羅秉成說，從數量上來看，去年比前年增加近3成，民眾會覺得詐欺很嚴重，所以如果不是團隊合作，恐怕受害會更嚴重。他認為，這是對抗，要黑數逼出來，用一波波窒息性執法。

羅秉成說，當詐騙愈來愈產業化、國際化、專業化，「股神」、波克夏執行長巴菲特究也示警，詐騙很像是供應鏈產業，已經變成系統跟生態，且又是高成長。

因此，羅秉成說，希望這個專法配合打詐2.0，看明年下半年有沒有機會，進入控制期，不要再拉高，而是開始往下。相信打詐行動綱領2.0版期間內，會讓這波又一波打詐行動產生抑制效果，到達抑制期。

為了有效杜絕詐騙，從源頭管理，行政院會9日通過「打詐專法」，同步修正打詐新四法（1新法＋3配套修法）：詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

在詐欺犯罪危害防制條例中，分為就源防詐機制（第二章）及溯源打詐執法（第三章），羅秉成稱之「雙源齊清」。

其中在加重詐欺犯罪刑責部分，詐騙集團詐騙同一被害人財損達1,000萬元，將加重處3年以上10年以下有期徒刑；3人以上假冒政府機關或公務員名義、利用電信網路對公眾散布、運用深偽影音或在國外詐騙機房詐騙國內民眾，都將加重刑責。也提高詐欺犯罪者假釋門檻及不得假釋的情況。另在保護詐欺犯罪被害人部分，提供受害者諮詢、轉介及法律協助管道等友善措施。