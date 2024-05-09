沒機會了！台東海濱公園紅相框拆除 遊客不捨拍「遺照」

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台東市海濱公園裝置藝術「看海」，歪斜的紅色相框造型，與蔚藍海景相交輝映，啟用至今吸引逾百萬遊客打卡拍照，由於框面鏽蝕，安全性堪慮，台東市公所今（9）日開拆，民眾、遊客不捨拍下拆前「遺照」，創作者夏曼．瑪德諾．米斯卡嘆可惜。

上午8點，拆除工班及重型機具進駐台東市海濱公園，機具鑿開「紅色相框」底部的石塊和土方，工人使用砂輪機將埋地的左框角鋸斷，機具嘗試從上方向後拖倒，來回拖拉4次未果，改以正面強推，「紅色相框」一陣晃動後，應聲倒下。

拆除過程中，不少民眾、遊客到場留下最後一照，有人靠近合照，也有人單拍「紅色相框」。台北市游姓遊客說，幾年前到台東有和這「相框」留影，日前聽到要拆除，今天特別趕到台東拍下最後美照。台東市石姓民眾也說，這不僅是台東人共同的回憶，也是遊客造訪台東的地標，覺得非常不捨。

台東市長陳銘風表示，「紅色相框」是知名打卡景點，惟因鐵製作品易受海風侵蝕，恐危害民眾安全，為了安全起見，忍痛拆除。

由蘭嶼藝術家夏曼．瑪德諾．米斯卡創作的紅框造型裝置藝術，於2000年配合台東市公所「熱情阿美馬卡巴嗨」聯合豐年祭活動啟用，原名應為「千變萬化」，市公所取名為「看海」，民眾、遊客則慣稱「紅色相框」。

夏曼．瑪德諾．米斯卡說明，作品「千變萬畫」象徵框內延伸的景致隨著海象和雲海變化，以及人群來來去去，隨時在「變畫」。他感嘆，作品內部結構無損，表面修復後仍可繼續展示，如要拆除應復刻保留，「很可惜，太粗暴」。

由於台東市海濱公園轄管單位涉及台東縣政府及台東市公所，台東縣政府交通及觀光發展處觀光企畫科長閻瑋瑋表示，後續將與台東市公所團隊合作規畫，將裝置藝術與休憩設施結合，兼顧遊客安全及觀光旅遊。