台北曲藝團《藝潤珠圓》最終章 帶媽媽聽相聲盡「笑」心

台北曲藝團將於5月11日在桃園文化局演藝廳，推出另類母親節活動，30周年精華《藝潤珠圓》最終章，包含喜感天王朱德剛、相聲影帝樊光耀、音樂評書宗師葉怡均、客家月光姐謝小玲等一線大咖全到齊，鼓勵帶媽媽聽相聲盡「笑」心，用幽默養生。 北曲團長葉怡均表示，北曲在桃園深耕5年，不但每月固定在「南崁兒童藝術村」駐村演出、還有駐館中壢藝術館、藝術入校體驗等計畫，桃園有閩、客、外省、原住民與新住民五大族群，其文化縮影與相聲在臺灣的發展脈絡相互呼應，更不乏對說唱藝術熱愛的新住民，為學習語言特地來欣賞演出，讓人驚喜又感動。 製作人洪慶坤指出，科學證實，「笑」可以刺激身體分泌腦內啡，使內心寧靜、緩解憂鬱，還能強化免疫力與防止老化、振奮精神，讓人保持年輕快樂的狀態，而北曲藝術家們則擁有鍛鑄30年的逗笑功力、最適合讓媽媽大笑養生、健康無憂愁。 《藝潤珠圓》將於5月11日晚間7點30分於桃園市政府文化局演藝廳登場，節目包括吳思偉、宋明翰用快板PK的《坐唱數來寶》，段目結合了相聲的爆笑與快板的火爆，笑點全開，諧教雙霸黃逸豪、陳慶昇大聊相聲演員斜槓八卦，《改行》日常笑想很久，客家月光姐謝小玲搭檔相聲戲精劉士民上演《聲音鐘》整點報笑，音樂評書宗師葉怡均，搭檔笛藝名家侯廣宇、彈奏全才張士能，《楊家魂》一人分飾多角、挑戰演技極限，相聲黃金組合朱德剛、樊光耀重現30年經典名段《武墜子》，即將失傳的河南墜子，連唱帶打奇葩傳承，想看兩人合體說相聲的觀眾切莫錯過。