氣候持續暖化雲林恐被淹沒 張麗善：防潮牆很快就動工

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環境部與國科會8日公布報告指出，台灣如果無法有效控制增溫，夏天將長達7個月，升溫2度時海平面將上升34.5公分，雲林縣溢淹面積最多、最深超過2公尺。對此雲林縣長張麗善表示，為因應氣候變遷可能導致海平面上升問題，雲林縣府已規畫興建防潮牆，很快就會動工，港口清淤治理也會同時進行。

張麗善9日表示，她上任以來積極因應極端氣候變遷，先前已規畫興建防潮牆，加高堤防，使堤岸盡量達到保固標準；此外，減緩地層下陷也是雲林縣府的重要課題。

雲林縣府2021年成立因應氣候變遷專案辦公室，2022年出版「雲林縣農業減碳政策報告書」，完成雲林農業活動溫室氣體盤查。

張麗善說，當時考量雲林是農業大縣，極端氣候帶來的極端寒冷或炎熱，都會對本縣農作物在造成很大衝擊，因此調整農作物品項、生產季節都是要積極面對的課題。

她表示，全球氣溫要控制在不增溫1.5度以內，每一個人、每一個社區、每一個縣市都不能卸責，她也不想雲林變成最大的影響者，因此特別賣力因應，她希望雲林縣可能產生的溫室氣體有效降低，像是垃圾焚化、畜牧業的甲烷等問題，每一個課題都擬出因應對策，以加強本縣的農業韌性。

張麗善指出，雲林有最大石化工業區，針對其排放的氧化物、硫化物，也積極管理以降低末端排放，這幾年積極輔導企業鍋爐從燃煤轉為燃氣、回收再利用全循環，雲林縣是做得滿好的。