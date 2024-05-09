中租-KY狂遭空頭訊息轟炸 再澄清BNPL不實傳言

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中租-KY（5871）近期受到空頭訊息轟炸，外資大賣持股使得股價直直落，該公司9日再次澄清有關中租控股的BNPL（Buy Now Pay Later, 先買後付）不實傳言。

中租控股表示，中租控股旗下子公司仲信資融，以消費金融服務為主軸，2023年度的應收受讓款總額約新台幣220億元，其中zingala銀角零卡（BNPL）的應收受讓款大約新台幣53億元，整體帳款受讓利息收入約新台幣11億元。

由於有新聞報導指出，「根據中租2022年年報，分期付款這項業務的利息收入是173億元」，「以13％當作整體利率水準，能收到173億元這麼多利息，表示他們放出了至少1,330億元的貸款出去。而中租的市占率又占了一半，代表著全台灣的這類分期貸款總餘額，很可能有2,600億元之多」。

但分期付款業務不等於BNPL業務。中租控股表示，「分期付款業務」主要提供中小企業營運週轉資金，代替客戶購買營運所需的物品，如原物料及成品等廠商存貨或生產設備等，再以分期付款的方式銷售予客戶；至於「零卡分期業務」占整體企消金業務比重為3-4％，業務延滯率約1％；案件核准率為40-50％，案件平均利率為0％－9％，其中7成為0％，平均利率約5％。

中租控股指出，BNPL整體帳款受讓利息收入約新台幣11億元，並不是媒體所言。