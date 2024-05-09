林口房價瘋狂跳漲未來「供不應求」遭打臉　他曝現況：現在上車「安全帶要綁好」

近幾年因為林口房價相對親民，整體CP值堪稱新北市最高的地方，因此吸引不少年輕族群搶先上車，人口不斷湧入，直接帶動地方房價瘋漲，讓不少人直言「不知是福還是禍」，買房族抱怨房價貴到想哭，甚至已不再是全市房價最親民的區域。

日前一名網友在房產論壇《Mobile01》上提及，「觀察近幾個月來林口房價像是瘋狂了一般，整個跳漲到簡直超乎預期，這現象有點像2014年林口前一波高點現象，那時林口第一次推升至4字頭，然後一直休息至2021年，但如今如果你才要進場，可能安全帶要綁好，未來幾年林口房子是不是會供不應求？房價應該會更嚇人吧？」

這名網友進一步表示，林口近幾年的進步有目共睹，沒有少子化問題，已持續10幾年成為新北人口移入前2名、新北家庭年均所得蟬聯10幾年第1名、林口是新北市最年輕城市、林口重劃區全區是新穎建案，年輕人的最愛，這幾種情形，誰還敢酸林口是「蛋殼蛋白區」？文章曝光後，掀起不少人熱議，更引起網友打臉「人口增加前2名是因為雙北市區太貴，人口都被洗出去淡水和林口，林口所得早在15年前就是新北前三，因為沒有5、60年前戰後大量低所得戶拉低平均，因為高房價把大部分年輕人洗出市區，所以偏遠的林口當然會是年輕城市」。

另外，也有人認為，「未來林口房價供不應求，這形容簡直是天方夜譚，這麼多房子去化都需要很長的時間，況且少子化未來對房子的需求，大方向是遞減的」、「屋齡高的屋主，他不一定要換屋，也不一定買得起新房子因為房價太高！供不應求不是這樣定義的，正確定義是願意購買且買得起的買家，其購買數量大於建商的供給量」、「光是10年前有投資的，不論是買房或是買股，只要持有到現在，那個資產不是翻倍？所以林口不是特例，只是通膨下的結果論」。

事實上，觀察近幾年人口變化，新北市民政局數據顯示，2014年2月林口區人口數為9萬4689人，到了2024年2月人口數來到13萬3637人，10年時間增加3萬8948人；也因為人口激增帶動居住與購屋需求，自2016年三井Outlet開幕、2017年機場捷運通車後，的確讓當地餘屋逐步去化，不過房價表現則是連年上漲。

根據台南市不動產估價師公會彙整新北市林口區2022年與2023年大樓、公寓產品均價變化，其中，總價1500萬元以內產品，每坪由33.56萬元上漲到35.5萬元；總價2000萬元以上產品，則由每坪均價40.68萬元，上漲到41.87萬元。

永慶不動產林口民視中山加盟店店長李若田曾接受媒體採訪時表示，2023年大環境不太好，不過林口整體房價從2023年初的平均單價34萬元，到年底已來到38萬多元，不到一年漲幅11％，可見林口房市具備爆發性以及購屋需求多。而主要發展集中在林口新市鎮，加上機捷林口站經過，能連結雙北及桃園機場，區域內生活機能發展成熟，林口三井outlet、雙語學區、大型公園等設施加持都帶動自住需求強勁，且隨著產業挹注利多，未來三年，預計林口的人口還會持續再增加約2、3萬人，因此房市需求將更強，估計未來10年林口整體房價會再上升約3成左右。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年林口成屋均價在3、4字頭，但目前新案都是5字頭天下，即便氣候、塞車還是常受到市場檢驗，但能有其他優勢加以滿足，已為買盤可包容的缺點。陳炳辰說，林口僅能算是新北市的熱區之一，要比擬林口房價的走強，或是區域建設發展利多，其他新北熱區也多的是，或有因為鄰近龜山A7房價走高，讓林口的房價更穩定的成長，但這樣的情勢同樣可在新北，甚至桃園，乃至於其他縣市熱區皆會展現，整體來說房價不留情面的走高，令各地都是看高不看低。