《日股》債息急升、價值股喊衝 日經早盤漲0.5%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四日股止跌反彈，日經225指數早盤漲0.50%，收在38,392.10點。東證一部指數晨收漲0.76%，報2727.05點。投資人預期升息恐不利於成長股，並搶進價值型股票。

日本央行會議紀要顯示，在4月的貨幣政策會議上，日銀決策委員會官員的立場壓倒性地轉向鷹派，許多央行官員認為有必要穩定升息。

Tokai Tokyo Intelligence Laboratory市場分析師Shuutarou Yasuda表示，該會議紀要比日銀總裁植田和男在上個月會後所發表的談話更為強硬，這使日銀可能比市場預期更早升息的臆測升高。

受此影響，日本10年期債息升至0.91%，創下4月26日來新高。

日本價值股指數早盤上漲0.79%，表現優於成長股指數（漲0.73%）。

債息走高可能不利晶片、科技等成長型股票，因為這些公司的吸引力取決於未來的現金流。

晶片製造設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）早盤收跌1.16%，給日經指數帶來最大的壓力。

醫療設備大廠Omron全年營業利益預測優於市場預期，股價飆漲 11.69%，給日經指數帶來最大的提振。

新創科技公司投資大戶軟銀（SoftBank Group）下挫1.51%，受安謀（Arm Holdings PLC）在美掛牌股票盤後重挫影響。該英國晶片設計大廠上季業績表現亮眼，但全年營收展望令投資人失望。軟銀集團持有安謀約90%股份。