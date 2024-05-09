新北防汛清淤1460噸 刀具、鍋鏟、螺絲起子樣樣有

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每年5月1日至11月30日是台灣雨量最豐沛的梅雨及颱風季節，同時也是防汛期間，新北環保局今表示，已全面啟動防汛作業，加強道路側溝清淤工作，今年至今各區清潔隊清溝作業已執行逾1286公里、清淤量近1460公噸，還清理出各式生活物品，像是各種刀具、螺絲起子及鍋鏟等，另強化316處易積淹水處巡檢及清疏作業，確保側溝排水暢通。

環保局表示，各區清潔隊每日均會執行轄內巡檢及清淤作業，清溝班隊員依據溝體類型，採行手持清溝溝勺人力挖除或搭配清溝車輛沖吸淤泥方式處理，同時，為了落實側溝清淤作業，亦不定期由環保局人員進行現地抽查檢視，以確保側溝保持通暢。

環保局說明，第一線清潔隊員發現，落葉或雜物遮蔽排水口是造成雨水無法順利排入的主要原因，因此環保局也針對這種情況加強宣導和巡檢，如果發現側溝蓋被橡膠墊等物品覆蓋，會請店家或住戶移走，或由清潔隊先將覆蓋物移至適當位置，避免阻擋排水。

而在清溝過程中，清潔隊員也曾在溝內清理出各式生活物品，像是各種刀具、螺絲起子及鍋鏟等，清潔隊秉持回收再利用精神，將合適的物品清洗乾淨後於工作上再做利用，或依材質分類進行回收。

環保局呼籲，汛期期間民眾可自主巡查居家周遭水溝蓋及洩水孔，避免雜物堆置影響排水功能，若有發現側溝阻塞等情形，請撥打1999市政服務專線或通報當地清潔隊進行處理。環保局也提醒民眾，勿將垃圾、菸蒂丟入水溝，以確保側溝排水發揮最佳效益。