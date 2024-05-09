慈濟牽線華碩送愛 400部電腦援助花蓮38校

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0403花蓮強震，災情不小，縣內學校設備也因強震受損，影響學生學習權益，華碩文教基金會透過慈濟基金會媒合，捐贈約400部包括桌上型電腦、螢幕、筆電等，提供38校使用，協助各校儘快恢復正常教學。

花蓮接連發生強震，各校傳出大小不一損壞，縣府教育處緊急啟動各校災損通報機制，盡快盤檢校園災損情形，其中各教學場域配置的電腦及資訊設備，因強震傾倒翻覆以致功能失常或損壞的情況不在少數。華碩基金會透過慈濟基金會的媒合，表達捐助電腦協助意願。

在慈濟基金會執行長顏博文、副執行長張濟舵、主任王運敬等人見證，8日共捐贈縣內38校，共163台桌上型主機、234台電腦螢幕及6台筆記型電腦等全新資訊設備，並研商產官學界未來合作的模式。

華碩基金會執行長魏杏娟表示，基金會透過華碩的主要業務驅動數位包容計畫，致力縮短城鄉及數位落差，這次與花蓮縣政府及教育處合作，重建各級學校的電腦資訊設備，並研討數位科技教育中的產官學合作模式，期望透過智慧科技開拓多元學習方向。

花蓮縣長徐榛蔚感謝基金會善舉，在花蓮危難時刻伸出援手；災後重建之路漫長，許多工程項目都是公務預算無法全數支持的，唯有搭配各界善款及物資救助，才能使重建工作的效益最大化。

徐榛蔚說，AI科技是國際趨勢，未來花蓮也將在華碩基金會的協助下成立AI教室，培育更多在地科技人才目標。