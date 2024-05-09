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婚姻家庭法律諮詢「離婚」奪冠 每3人就有1人問

  • 中時即時 林良齊
婦女新知基金會於1994年「民法諮詢志工」並成立「民法諮詢專線」（現為婚姻家庭法律諮詢專線），30年共接到8萬190通電話。（林良齊攝）
婦女新知基金會於1994年「民法諮詢志工」並成立「民法諮詢專線」（現為婚姻家庭法律諮詢專線），30年共接到8萬190通電話。（林良齊攝）

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婦女新知基金會於1994年「民法諮詢志工」並成立「民法諮詢專線」（現為婚姻家庭法律諮詢專線），30年共接到8萬190通電話，以近10年的3萬990通電話分析，其中離婚問題占比達38.5％最高，子女監護、探視等問題則以21.2％次之，離婚後的財產問題也有17.3％。

婦女新知董事陳令宜分析，離婚在近10年仍是諮詢專線冠軍，平均每年近700通，其中諮詢內容以如何協議離婚及調解離婚的數量增加，而判決離婚及分居相閞問題則持平並逐漸下滑，陳令宜認為，這與近年推動放寬離婚要件，倡議「好聚好散」、「破綻主義的無過失離婚」等相關性大。

陳令宜說，至於子女監護及夫妻財產等問題也占比頗高，並以子女扶養費、剩餘財產分配等為主。

婦女新知基金會前董事長尤美女說，30年前台灣還是男尊女卑的社會，當時更有許多職場要求婦女簽署懷孕離職切結書，因而推動《男女工作平等法》（現為性別平等工作法），後來更推動民法親屬篇修正，為了蒐集更多不同的樣態因而成立專線，從接線分析婦女遇到的問題，後來更因此催生家庭暴力防治法。

婦女新知基金會董事長洪惠芬也說，近年觀察到婦女的問題不止侷限於家庭，還會涉及職場的性騷擾等，因此將在2024年下半年與律師合作試營運「職場性別平等諮詢專線」，提供更多面向的支持。

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