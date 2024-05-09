「馬斯克」加好友 購買特斯拉有優惠？殘酷真相曝光

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【中時 王煌忠】特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk），居然與彰化縣1名60歲王姓婦人互加Line好友，除了噓寒問暖外，還給予購車優惠，王婦信以為真，依照對方指示到台灣銀行匯款16萬多元，駐守警方與行員驚覺有異勸阻，王婦竟不悅表示「只是要買車而已，又不是搶劫犯罪」，在警銀聯手苦勸2個小時，王婦才放棄堅持，終止匯款。

上個月25日下午1點多，王姓婦人進入台銀彰化分行，表示要匯款台幣16萬2950元，但對於匯款用途卻吞吞吐吐，行員察覺有異，遂通知駐衛保七警員協助，王婦才表示，月前在臉書結識特斯拉執行長伊隆馬斯克，並互加Line好友，對方就不斷向示愛，並表示可以給予優惠的價格，購買一輛特斯拉汽車，遂依其指示匯款。

王婦對於警方及行員關懷，毫不領情並面露不悅，強烈表示是自己直接洽伊隆馬斯克購車，並主動出示LINE的對話內容，證實所言不假，不過警員一看到對話內容，發現對方以英文夾雜簡體中文，明顯就是詐騙集團慣用手法，但王婦仍堅信不疑。

王婦甚至不耐煩強調，「只是要買車而已，又不是搶劫犯罪」，警方及台銀政風人員向王婦分析，購車款是匯給個人戶，而非公司帳戶等疑點，王婦才慢慢驚覺不對，再經員警提出諸多相關案例說明，以馬拉松式的耐心苦勸約二個小時後，王婦才終於放下堅持，停止匯款。

保七總隊呼籲，詐騙集團透過社群媒體交友，藉由盜取名人相片，杜撰千奇百怪的理由，最終目的即是要求被害人匯款，請民眾匯款前一定要特別注意，以免受騙上當。