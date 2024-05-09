台灣五部電影前進坎城！片單保證強

台灣電影將要前進《坎城影展》！為了把增加台灣影視能見度，台北金馬影展首度嘗試將多位金馬得主的矚目新片，引薦到國際影壇！

際影壇盛事「坎城影展」將於下週登場，而金馬執委會在文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持，和文化部影視及流行音樂產業局攜手舉辦「金馬前進坎城」計畫（Golden Horse Goes to Cannes），即將於下週5月16日在全球最重要的電影市場展「坎城影展市場」登場！一共將把五部電影：《破浪男女》、《鬼才之道》、《功夫》、《大濛》、《女兒的女兒》提前介紹給國際影壇、影展和媒體，而這些台灣電影主創劇組也將於5月16日共赴坎城影展市場，親自介紹作品與國際交流。人在海外的張艾嘉、吳慷仁、陳柏霖、柯煒林，也會在坎城與劇組會合加入發表會。以下帶你認識這五部電影和創作導演。

《破浪男女》（The Chronicles of Libidoists）

導演 楊雅喆｜監製 陳永雄、劉蔚然｜演員 吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林

劇情：文化、性別多元的當今台灣，四個都會靈魂，他們透過網路約炮，努力掙脫深不可測的孤獨。故事開始的靈感來自〈小美人魚〉。人魚公主愛上被她救起免於溺水的王子，這次，美人魚竟是一位年輕的男孩。

曾將桂綸鎂、惠英紅送上金馬影后寶座，並以《血觀音》拿下金馬獎最佳劇情片的楊雅喆，搭檔金獎監製劉蔚然及影視資歷逾三十年的監製陳永雄，將在今年推出籌備多時的《破浪男女》。本片曾以企劃案《不只是朋友》入選2021金馬創投會議，靈感從童話〈小美人魚〉的純愛故事出發，進而觸及當代約炮文化，網羅金馬新科影帝吳慷仁、香港新生代演員柯煒林、潛力新秀劉主平與梁湘華，細膩詮釋孤寂且激情的都會靈魂，破男浪女的愛情寓言，備受矚目。

楊雅喆導演的《破浪男女》以童話〈小美人魚〉的純愛故事為靈感，揭開當代約炮文化下激情卻孤寂的靈魂，展開一段都會男女的愛情寓言。楊雅喆表示，《破浪男女》與上一部《血觀音》相隔七年，原想拍攝輕鬆一點的愛情題材，沒想到還是沒放過自己，再度跨越極限完成這部「又破又浪」作品，更笑稱「破浪的程度在亞洲，只有台灣能拍出這樣的愛情電影！」劇中和金馬影帝吳慷仁、香港演員柯煒林有大尺度對手戲的劉主平，表示和楊雅喆的合作感到安心，即使尺度很大也非常信任他。曾參與《天橋上的魔術師》演出的梁湘華也表示，導演給了很大的空間，讓她很自在，更笑說劇中四個角色性格都像是從導演本人延伸出來，讓所有角色都有某種連結。

《鬼才之道》（Dead Talents Society）

導演 徐漢強｜監製 李烈、李耀華、陳怡樺｜演員 陳柏霖、張榕容、王淨

劇情：新鬼菜鳥「同學」，驚覺自己只剩28天就要魂飛魄散，厲鬼經紀人Makoto找上她，要與過氣厲鬼天后凱薩琳聯手重新打造旺來飯店的猛鬼傳說。原來在陰間的鬼們，沒有擁有嚇人的才華就無法繼續生存。

首次執導《返校》就拿下年度華語電影票房冠軍並榮獲金馬獎最佳新導演及改編劇本獎的徐漢強，第二部長片《鬼才之道》，由合作無間的監製李烈、李耀華及陳怡樺共同打造，邀集實力派偶像陳柏霖、入圍金馬獎最佳女主角的張榕容與王淨，演出「菜鳥鬼」與「厲鬼」如何聯手嚇出名堂，成為當紅猛鬼傳說的黑色喜劇。本片也是美商索尼影業睽違近二十年再度大型投資的台灣電影，極具潛力。

徐漢強談到這次創作起因，是自己在觀賞鬼片時突然同情起片中的女鬼，好奇鬼需要付出多少努力準備才能嚇到人？監製陳怡樺也說這是一部笑中帶淚的作品，但要呈現陰間的鬼樣貌，也是花了不少時間。監製李耀華盛讚徐漢強這回比《返校》帶來更多突破與改變，當然壓力也倍增，彼此也花費不少時間討論劇本，畢竟要建立一個鬼的世界深具挑戰。監製李烈除了對導演和作品的支持，也說三年釋出的前導短片，在網路上引起不錯的迴響，這對日後籌措資金有很大的幫助，也讓觀眾更期待這部作品。

《功夫》（Kung Fu）

導演 九把刀｜監製 盧維君、九把刀｜演員 戴立忍、柯震東、朱軒洋

劇情：有一種東西，叫正義，正義需要高強功夫！兩個魯蛇高中生淵仔跟阿義遇上了身懷蓋世武功的流浪漢黃駿，他們不只要重建這個城市的正義，也要解開黃駿的身世之謎，還有「功夫」背後的顛覆性大祕密。

曾以《那些年，我們一起追的女孩》入圍金馬獎新導演並先後被日本泰國翻拍的九把刀，每推出新作必引領風潮，《月老》除了叫座，也在金馬獎獲得十一項提名，堪稱「現象級電影」製造機。籌備長達十年、備受書迷及影迷期待的《功夫》，由合作過《月老》的盧維君擔綱監製，集結三位金馬得獎男星戴立忍、柯震東、朱軒洋領銜主演，描述兩個魯蛇高中生拜師流浪漢，習得高強武功，勇闖現代江湖的奇幻冒險，未演先轟動。

籌備長達十年的奇幻冒險電影《功夫》，將帶領觀眾揭開現代江湖的世界與祕密。九把刀表示，《功夫》是他一直以來的夢想，能和大家一起完成這個夢想，意義重大。他更感謝金馬的青睞，讓自己能跟其他這麼多厲害的作品一同前進坎城。和導演長期合作的柯震東，也笑說沒想到會跟著九把刀去坎城，感謝導演之餘，也很期待屆時和現場前輩交流請益。監製盧維君也相信這部籌備多年的作品，會呈現出一部很不一樣、讓人耳目一新的樣貌。

《大濛》（A Foggy Tale）

導演 陳玉勳｜監製 葉如芬、李烈｜演員 方郁婷、柯煒林、9m88

劇情：阿月的哥哥被槍斃了，一心想贖回哥哥屍體的阿月，隻身前往台北，卻差點被賣到私娼寮，幸好被退伍軍人趙公道救出來。兩個沒有血緣的人，因為緣分成為患難之交，為了籌措贖屍費而踏上賭命的旅程。

入選過柏林、盧卡諾、釜山等全球重要影展的陳玉勳，前作《消失的情人節》榮獲金馬獎最佳劇情片、導演與原著劇本肯定，並由山下敦弘、宮藤官九郎改編成日本版，蔚為話題。年初甫殺青的《大濛》是關於白色恐怖時期，少女為了籌措贖屍費而踏上賭命旅程的催淚故事，由金獎監製葉如芬與李烈再度聯手，演員陣容包括金馬獎最佳新演員方郁婷、金馬獎男配角入圍柯煒林以及跨足電影圈的音樂創作才女9m88。

陳玉勳導演以白色恐怖時期為背景的矚目新作《大濛》，邀來金馬獎最佳新演員方郁婷和柯煒林飾演兩個沒有血緣的人，因為緣分成為患難之交，踏上賭命的旅程。陳玉勳表示，一直以來都對父母一代的生活感到好奇，也在書中發現許多白色恐怖時期的感人故事，因而想透過電影為受難者家屬們盡一份心力。監製葉如芬則說，過去雖然只能回望，但透過電影留下紀錄，也能讓觀眾對這段歷史留下深刻記憶。方郁婷也分享自己為克服語言障礙、理解角色與故事，在開拍前做了許多功課，不僅向家中長輩請教兒時經歷，更堅持每天都收聽台語廣播、熟讀劇本，成功將台詞一字一句背下來，展現讓導演、監製都讚不絕口的完美演出。

《女兒的女兒》（Daughter's Daughter）

導演 黃熙｜監製 侯孝賢、張艾嘉｜演員 張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒

故事：金艾霞，耳順之年，以為人生已過盡千帆。卻在得知小女兒范祖兒到國外進行人工生殖時，發生了意外車禍而被打亂。金艾霞赴美後，除了處理女兒的後事，亦要對女兒留下的胚胎去留做出抉擇。

曾以《強尼·凱克》角逐金馬獎的導演黃熙，《女兒的女兒》邀請到金馬影后張艾嘉身兼監製與主演，透過女性視角探討母女關係及人工生殖等議題。黃熙感性地說，每位女性不一定都是母親，卻都是某個人的女兒，想將這部電影作為一封獻給所有女兒的情書，剪輯過程中更深受張艾嘉的演出感動，勾起自己與母親之間的深厚情感。以《老狐狸》角逐金馬獎女配角的劉奕兒這次在電影中也有精彩表現，她表示自己得知能和張艾嘉合作的當下又驚又喜，兩人戲裡精彩交鋒，戲外則因共同愛好頻繁交流，工作過程中收穫滿滿，下戲後也情同母女，笑稱像有了「第二個媽媽」

作者／Ollie Lin

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